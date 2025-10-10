Почнаха да делят наследството на покойния Брат Галев Синът на Ангел Христов – Виктор, вече е собственик на две от фирмите му, през които са минали милиони с неясен произход https://crimes.bg/vodeshha-tema/pochnaha-da-delyat-nasledstvoto-na-pokoyniya-brat-galev-3/174710 Crimes.bg

Роднините на мистериозно починалия преди 2 години Ангел Христов, част от тандема Братя Галеви, са започнали подялба на богатството му. Операцията по подялба на наследството е започнала през лятото, а първата част засяга легалния бизнес на дупнишкия мафиот.

Преди да духнат от България, Геле, както е известен сред приятелите си Ангел Христов, и „брат му“ Пламен Галев, са собственици на десетки фирми. Чрез тях до 2012 г. те успяха да приберат милиони левове от държавата за ремонт и чистене на пътища, строителство и събиране на боклук. Част от тези фирми продължават да си работят и до ден-днешен. Затова не е изненада, че наследниците на Брат Галев не желаят да се откажат от полагащите им се акции в тях. След проведен семеен съвет съпругата на Геле – Радмила и дъщеря им Елен вземат решение да отстъпят своите дялове в полза на сина Виктор Христов.

Младият мъж веднага започва да действа. В края на юли Виктор предявява претенции за полагащите му се акции в пернишката строителна компания „Сити Инженеринг“. Нейни основатели са Ангел Христов, Пламен Галев и пернишкият подземен бос Феодор Феодоров – Федята. Феодоров преди няколко години прехвърля своите акции на дясната си ръка Йордан Харалампиев – Данчо Секирата.

Харалампиев също е с оперативно интересна биография – с дела за убийство, отвличане и побой над полицай. Днес Секирата е сочен за близък до Слави Трифонов, а от лятото негови близки са в ръководството на държавната фирма „Автомагистрали“.

Но да не се отклоняваме.

Става дума за фирма „Сити Инженеринг“. Съдружниците в нея откликват на подадената от Виктор Христов молба да наследи акциите на баща си. Веднага е свикано общо събрание, на което приемат новия си ортак. Да, ама чиновниците в Агенцията по вписванията отказват да приемат протокола от събранието. За да наследи татко си, на Виктор му се налага да заведе дело. Миналия месец съдът се произнася в негова полза и той официално е обявен за собственик на една трета от акциите в „Сити Инженеринг“.

Усилията на Виктор Христов си струват, кълнат се запознати. По време на делата срещу Братя Галеви се разбра, че по сметките на „Сити Инженеринг" има милиони левове. Фирмата притежава склад за строителни материали в Перник със стока за над 3 милиона лева, който работи и до днес. Поне така показват делата за неплатени сметки за ток. Отделно са и притежаваните десетки имоти, които също струват немалко пари. Един от тях миналата година е продаден на Община Сатовча за 113 хил. лева. Съвсем скоро ще започне разпродажба и на останалите терени, а парите да се поделят между тримата съдружници, разкриват запознати.

Виктор Христов има претенции за акциите на баща си и във фирма „Кей Ейч партнер“. Съдружниците в нея, все прочути крими величия нямат нищо против, но Агенцията по вписванията отново отказва да впише документите. Виктор вече е завел дело, чието решение се очаква до дни. Както и при „Сити Инженеринг“, синът на покойния Брат Галев ще бъде обявен за наследник на акциите. Усилията му ще се отплатят. Фирмата е собственик на индустриални парцели в град Белослав, които струват милиони левове. Щом бъдат продадени, дял от парите ще получи синът на Геле – Виктор Христов.

Акциите във фирмите са нищожна част от наследството, което починалият Ангел Христов оставя на своите близки. Състоянието на мафиота се оценява на стотици милиони левове, кълнат се хора от подземния свят. Тяхната подялба ще е по друга схема, твърдят запознати. Съпругата и двете деца на Брат Галев ще получат равен дял. Ако вече не са го направили.

В Дупница е публична тайна, че макар и принудени да се крият в чужбина заради присъдата им за рекет, Ангел Христов и Пламен Галев контролират десетки фирми чрез свои подставени лица. Безброй са хората, развили през годините мощен бизнес с пари, дадени им от Братя Галеви. В тайната империя на бившите барети влизат десетки магазини, фабрики, хотели, търговски фирми и какво ли още не. С пари на Галеви е построен и лифтът до Седемте рилски езера. Уговорката с мафиотите е подставените лица да им превеждат две трети от печалбите си.

Галеви са скътали огромно богатство и в чужди банкови сметки. Да припомним, че според МВР двамата бандити години наред са ключови играчи в трафика на оръжие и амфетамини. Печалбите от нелегалната търговия се насочват към тайни офшорки, които пък отпускат фиктивни заеми на техните подставени лица. Така милионите се вкарват в оборот, под носа на властите, които не си дават много зор да ровят около пътя на парите. Защо ли да го правят?! Нали същите схеми за избелване на милиони от рушвети и тайни чекмеджета отдавна се използват и от политици, висши чиновници и магистрати. Примерите как невръстни тийнейджъри с неслучайни родители за една нощ стават бизнесмени и мултимилионери са безброй.

Приживе Ангел Христов започва да прехвърля офшорните си милиони в полза на своите деца. Целта му е Елен и Виктор да имат и легални доходи, с които да оправдаят високия си стандарт на живот. Най-лесно подобни схеми стават в строителството. Затова и двамата младежи регистрират фирма „Бул-Гая Груп“ с предмет на дейност строителство на жилищни сгради и офис центрове. Брат Галев така и не доживява да види изпълнен своя план заради коварната болест, която го застига. Силите му стигат единствено да се прибере в любимата Дупница, където да издъхне. За потрес на издирващите го ченгета, които и до днес нямат идея как издирваният от Интерпол мафиот е минал границата. Или пък имат, но прибраните рушвети ги карат да се правят на ударени.

Елен и Виктор Христови явно добре са следвали заръките на татко. През фирмата им вече всяка година минават милиони левове, показват финансовите отчети. И това е само началото, твърдят запознати. Тепърва сумите ще нарастват десетки пъти.

Още повече, че отскоро техни съдружници в „Бул-Гая Груп“ са и двете деца на Пламен Галев. Така милионите за легализиране с леене на бетон скачат двойно.

Твърди се, че Ангел Христов е заимствал схемата за осигуряване на легален бизнес на децата си от своя „брат“ Пламен Галев. Единствената разлика е, че схемата е приложена в Англия, а не у нас. Съпругата на Галев Емилия, дъщеря им Светослава и синът Георги от години живеят в Лондон. Като по-голяма, честта да забогатее мигновено се пада на Светослава. Щерката на издирвания от Интерпол бандит завършва финанси в един от най-елитните университети в британската столица. Вместо да започне работа в някоя банка, наследничката на мафиота директно се гмурва в дълбоките води на финансите и регистрира фирмата си „SPG&Partners“. Съкращението отговаря на нейните инициали Светослава Пламенова Галева.

Създадената от Светослава Галева компания се занимава с управление на семейни богатства.

В интернет сайта на компанията са изброени и услугите, които Галева и нейните служители предлагат. Сред тях са създаване на специални семейни фондове, които да въртят фамилните капитали, оптимизирайки дължимите данъци. Като бонус е и гарантираната дискретност относно истинските собственици на тайните корпорации и направените от тях инвестиции по света. Нищо чудно сред клиентите на Светослава да са и децата на покойния Ангел Христов.

Източник: Уикенд