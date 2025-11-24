Плъхове гиганти заживяха сред боклуците на „Люлин“

Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна“, написа преди дни кметът на София Васил Терзиев в интернет страницата си по повод сметосъбирането в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“. Далеч не на същото мнение са редовите люлинци, които твърдят, че планините от боклуци вече вонят. В тях заживели гигантски плъхове, които денем се разхождали из квартала като царе.

Били нагли, не се притеснявали от хорско присъствие и дори не си давали зор да се крият, ако някой замахнел да ги удари с тежък предмет.

Най-тежко е положението в „Люлин 9“, на ул. „Асен Николов“. Пред блок 917 вече има паланки от всевъзможни видове боклуци, в това число и такива, които са забранени за изхвърляне, и далеч преди да бъдат изнесени на улицата, трябва стопаните им да се обадят в общината и да заявят специален превоз.

„Диващината е пълна. Боклуците растат, вместо да намаляват. В квартала подозираме, че тази криза е умишлено създадена. Сякаш невидима ръка вечерно време добавя смет, вместо да разчиства.

Вероятно диваните, строителните материали, дори частите от счупени стари дограми са взети от някое регламентирани или нерегламентирано място за изхвърляне на боклук. Добре че сме е есен и не е толкова топло. Ако бяха летните жеги, щеше да се ужасно смрадливо.

Сега в мини планините от боклуци са се настанили плъхове. Може да има и други гризачи, но ние сме забелязали само плъховете. Бая големи са. Притесняваме се, че от улицата може да се прехвърлят по мазетата. Те и без друго обичат да зимуват на топли места, да се разхождат по тръбите и да се качват дори по високите етажи на блоковете. Спомням си, че преди няколко години една възрастна жена беше успяла да се събуди от плъх, които опитал да гризе гърлото й. И това е истинска история.

С вдигането на горивата проблемът със сметта ще стане още по-голям. Как ще живеем в смрад и гризачи?! Това не е човешко. Притеснени сме, че гризачите ще почнат да нападат и хора. Притесненията са основателни, защото обитателите им не си дават много зор да поддържат хигиена. Някои от стаите използват за складове на какво ли не, предимно неща, намерени по контейнерите и пълни с всевъзможни паразити. В тези апартаменти нощуват всякакви, дори бродяги, които нямат покрив над главата си. Редовно спят с кучета и котки, които превръщат в свои домашни любимци. По улиците се срещат бедни хора, с нахапани крака и ръце. Ходят си с раните, босоноги са, явно обувките са им последната грижа.

Понякога хубавият ни квартал изглежда като призрачен. Не знаеш от преливащия боклук какво ще изскочи. Може би плъх? Може би човек, който рови с надеждата, че ще си намерят я половинка хляб, я яке за студените дни?! Не вина хората. Данък „смет“ е доста висок и трябва да бъде ползван по предназначение. Но явно има някаква игра, която няма. да бъде призната пред обикновените граждани никога“, споделя Величка Димитрова, която се притеснява най- вече за децата, защото най-малките не знаели как да се предпазват от зарази.

Според нея ако не се вземат спешни мерки, зимата щяло да бъде страшно. Причината - снегът щял да затрупа изхвърлените предмети, сред които имало доста найлонови и пластмасови изделия. При невнимание човек можел да стъпи на нещо неподходящо и да се хлъзне с фатални последици.

Тревожна е ситуацията и в столичния квартал „Красно село“. Купищата от отпадъци се виждат отдалеч. При ветровито време найлони и какви ли не хартийки хвърчат в различни посоки. Пластмасовите бутилки се търкалят по улиците, а клоните на дърветата се кичат с пазарски торбички. От време на време минават служители по чистотата, събират боклука, но незнайно как той отново „набъбва“ до часове.

„Кризата с боклука засегна почти всички столични квартали. Ако нещата продължат, София ще заприлича на гето. Тогава ще можем да каним известни боливудски сценаристи да снимат у нас. Декорът ще бъде прекрасен, Може да се върнем към старото градско правило от времето на соца, когато боклуците се изхвърляли директно от балкона. Така и така всичко около нас ще е в смрад и гниещи материали.

Не бих се учудил, ако в едни бъдещи времена вместо сняг ринем боклуци и си правим партина, за да стигнем до спирка на градския транспорт, която вероятно също ще бъде зарината с боклук, вещае мрачна картина и столичанинът Петър Ташков, чийто жилищен комплекс „Толстой“ също не бил подминат от сметищната криза. И въздъхва: „Съчувстваме на кмета Терзиев, знаем, че той не е виновен - ясно е, че мафията го саботира, но в крайна сметка да се намери някакво решение на тази криза с боклука, преди да пламнат опасни зарази“.

Източник: Уикенд