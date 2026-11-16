ПЛАГИАТ! След като го наритаха от Bellissimo Clinic, “естетът” Симеон Личев окраде д-р Енчев Самозванецът си присвои името на клиника “Симетрия”, сега ще го спукат от дела https://crimes.bg/vodeshha-tema/plagiat-sled-kato-go-naritaha-ot-bellissimo-clinic-estetat-simeon-lichev-okrade-d-r-enchev-3/205986 Crimes.bg

Изританият позорно (ако вярваме на слуховете) от Bellissimo Clinic естетичен доктор Симеон Личев реши да трупа слава и пари на чужд гръб. Докторчето с добре оформени вежди и брада е регистрирало собствена клиника с името “Симетрия”, без да му пука, че под този бранд от близо десетилетие работи друг негов колега - пластичният хирург д-р Ангел Енчев, нашумял в миналото със скандални билбордове и агресивна реклама, както и с разбития си брак с някогашната манекенка Теди Велинова.

Естествено, доста по-опитният в професията хирург се е заканил да разцепи от дела д-р Личев и да му покаже къде зимуват раците в естетичния бранш. Д-р Енчев вече разпространи официалната си позиция, в която нарича колегата си “плагиат” и споделя, че са нарушени сериозни етични норми, рискуващи да заблудят пациентите.

За Личев в бранша говорят, че бил типичният “кърлеж”, който се залепя за голямо име в естетичната медицина и “смуче” от престижа и постиженията на шефовете си. В един момент, след като си повярва, че е усвоил занаята, се прилепя към нов донор на слава и авторитет, за да повтори процедурата.

В момента наблюдаваме същото, коментираха лекари, до които се допитахме. Макар да е отворил лична практика с краденото име “Симетрия”, той се е присъединил към екипа на “Амбър Клиник”, която е сред утвърдените имена в сферата на разкрасяването. “Най-вероятно иска да поработи там около година и после да дръпне оборотните клиенти при себе си след като напусне”, не сдържаха иронията си източниците ни.

Макар да има претенции за пластичен хирург, Симеон Личев си изкарва хляба главно като боде ботокс и филъри. “За сериозна хирургия не му стига нито опит, нито талант“.

Източник: crimesbg.com