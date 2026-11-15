Журналист: Битката между ГЕРБ и ПБ по отношение на пътищата е голяма

Битката между ГЕРБ и "Прогресивна България" по отношение на пътищата е доста голяма.

Това каза пред БНР журналистката от "Евроком" Златина Петкова във връзка с коментарите и размяната на обвинения, последвали тежката катастрофа с 12 жертви и десетки ранени на магистрала "Тракия", и коментира, че останалите опозиционни партии са останали отстрани на цялата тази ситуация:

"Интересно е, че на мястото премиерът Румен Радев посочи асфалта и изрази възмущение от асфалтовата покривка, пък след това се оказа, че министър Иван Шишков и шефът на АПИ обясниха, че от направените дотук проверки - асфалтът е в добро състояние. После пък от ГЕРБ казаха, че асфалтът е слаган по времето на министър Шишков и цялата тази ситуация обърка много зрителите, но тя беше точно това - политизиране на обстановката и прехвърляне на вина от един на друг, без да има някаква идея какво правим оттук нататък".

Според нея "егото на премиера Румен Радев заради голямото парламентарно мнозинството е толкова голямо в момента, че той просто подминава ситуациите и не е склонен изобщо да помисли за това да ревизира някои представители на кабинета или някой друг - за поемане на отговорност":

"Обратен беше маниерът на Борисов, който се освобождаваше от хора за много малки неща, защото смяташе, че те са някакви имиджови щети. Истината е някъде по средата - да си дадеш сметка за това дали хората, които си назначил, когато правят грешки дали да бъдат махнати, или да застанеш зад тях".

По думите на журналистката управляващите от ПБ, имайки мнозинство от 131 гласа в парламента, парират всеки един опит на опозицията за провеждане на изслушване на министри:

"Арогантността на мнозинството започва да дразни в един момент изключително много. Видяхме го и по отношение на внесените промени в Закона за личната помощ. Самият факт, че внасят законопроект, без да има някакво обществено обсъждане и без да си се срещнал с всички групи, които са заинтересовани, показва именно такава надменност. ... Това говори за някакво самозабравяне. И това, че не желаещ да проведеш изслушване по теми, които опозицията предлага, показва същото".

В коментар на казаното от заместник-председателя на ПГ на ПБ Слави Василев, че "вицепремиерът Донев в комуникация с Радев разреши депутатите да изтеглят законопроекта за личната помощ", Златина Петкова подчерта, че от времето, когато Бойко Борисов беше премиер, разбирането за разделението на властите е такова, т.е. не се зачита това разделение:

"Това е обидно за самите народни представители, които се оказва, че изпълняват нарежданията на министър-председателя".