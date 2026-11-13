КНСБ: Недопустимо е съдбата на работници да се ползва за натиск върху държавни институции https://crimes.bg/vodeshha-tema/knsb-nedopustimo-e-sadbata-na-rabotnici-da-se-polzva-za-natisk-varhu-darzhavni-institucii/205760 Crimes.bg

КНСБ изразява сериозна загриженост от публичните изявления на ръководството на „Кауфланд България", в които се поставя въпросът за възможните последици за компанията и нейните 8800 работници във връзка с наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция за нелоялни търговски практики срещу български производители, установени с решение на регулатора.

Всяка компания има право да защитава интересите си по съдебен ред. Същевременно КНСБ счита за недопустимо работните места и съдбата на работещите да бъдат използвани като аргумент за оказване на натиск върху държавните институции във връзка с упражняването на законовите им правомощия.

Работниците не носят отговорност за управленските решения на работодателя и не бива да понасят неблагоприятни последици от наложените на компанията санкции.

КНСБ настоява ръководството на „Кауфланд България" публично да гарантира, че наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция няма да доведе до съкращения, ограничаване на възнагражденията или влошаване на условията на труд.

КНСБ призовава всички работещи в „Кауфланд България", които срещат проблеми, свързани със заетостта, възнагражденията, условията на труд или спазването на трудовите им права, да се обръщат към Конфедерацията и нейните регионални структури. КНСБ е готова да им окаже необходимата синдикална и правна подкрепа за защита на техните работни места, доходи и трудови права.