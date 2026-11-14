Цинизъм с трагедията с 11 убити и над 50 ранени: Нито една оставка във властта след кървавия ад на магистрала „Тракия“ Гъстата мъгла и румънски тираджия поеха вината на шефовете на АПИ, „Пътна полиция“ и областния управител на Ямбол https://crimes.bg/vodeshha-tema/cinizam-s-tragediyata-s-11-ubiti-i-nad-50-raneni-nito-edna-ostavka-vav-vlastta-sled-karvaviya-ad-na-magistrala-trakiya-3/205863 Crimes.bg

Цинизъм и пълно безхаберие белязаха реакцията на властта след най-смъртоносната верижна катастрофа в историята на България на магистрала „Тракия“, при която на 10 ноември загинаха 11 души, а 51 бяха ранени. Въпреки кошмарния сблъсък с 86 возила на 289-ия километър край пътния възел „Зимница“ до Ямбол в 7 часа сутринта, нито един ръководител в държавата не подаде оставка. Вместо да поемат морална и политическа отговорност, премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов хвърлиха вината върху гъстата мъгла, лошите пътища и румънски тираджия, който рязко натиснал спирачките.

Кадри от толсистемата обаче разкриха, че мъглата се е спуснала още в 5 часа сутринта, цели 2 часа преди кървавия апокалипсис, но никой от АПИ, „Пътна полиция“ или областния управител на Ямбол Георги Чалъков не е реагирал превантивно. Губернаторът не е задействал навреме системата за ранно предупреждение „БГ Алерт“ от страх да не създаде паника в региона, а местната полиция не е изпратила патрули въпреки подадените сигнали на спешния тел. 112. Оказа се още, че държавата е зачеркнала проект за 40 електронни информационни табели по магистралата, но в същото време е наляла милиарди за камери за средна скорост, които да пълнят бюджета.

Оцелели участници в мелето свидетелстват за пълен хаос на терена, където тежко пострадали хора са чакали линейки чак до 15 часа следобед, а 2 военни транспортни самолета „Спартан“ са излетели празни от летището в Бургас. Затиснати в смачканите ламарини мъже и жени са били извличани агонизиращи на ръце часове след удара, докато пожарникарите са рязали колите, а множество невинни граждани са издъхнали поради липса на навременна спешна медицинска помощ.

Източник: Уикенд