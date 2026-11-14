Внезапно е починал разследващият полицай по делото "Илиян Филипов" По първоначална информация той е издъхнал в дома си, като се предполага, че е получил инфаркт https://crimes.bg/vodeshha-tema/vnezapno-e-pochinal-razsledvashtiyat-policay-po-deloto-iliyan-filipov-3/205825 Crimes.bg

Разследващият полицай по делото "Илиян Филипов" е починал внезапно. Това стана ясно днес по време на гледането на мярката за неотклонение на втория обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен - Атанас Дечев. Новината съобщи неговият защитник Красимир Елдъров.

На въпрос дали клиентът му се разпознава в записите от охранителните камери, адвокатът отговори, че по делото има много обстоятелства, които могат да бъдат видени от страните, но обърна внимание на ролята на разследващия полицай.

"Основната част от тези действия са извършени от полицейски разследващ орган - разследващ полицай, който междувременно почина, светла му памет. Това мога да ви кажа, повече няма да говоря", заяви Елдъров. По първоначална информация той е издъхнал в дома си, като се предполага, че е получил инфаркт, съобщи местният сайт trafficnews.

Адвокатът отказа да коментира в какво конкретно се изразява предполагаемото помагачество на Атанас Дечев, след като журналистите го попитаха дали то е свързано с предоставяне на информация или с други действия.

Според наблюдаващия прокурор Димитър Молев, Дечев е следил бизнесмена Илиян Филипов и е предавал на физическия извършител Славчо Мегеров информация за навиците и ежедневното му поведение.

"Имаме свидетелски показания, които потвърждават, че лицето е отговорно за поведението на убития, тоест следяло го е", заяви прокурор Молев след заседанието.

Източник: dir.bg