ПЕЛО КРЪСТЕВ ГНЕВЕН: Връща ли Румен Радев мутренските времена? Неговото МВР ли пази лихварите на Жоро Донев от Дружба? (ВИДЕО) Защо ченгетата от 9-то РПУ разпъват чадър над мутрата, шефовете му от Перник и ромските барони? https://crimes.bg/vodeshha-tema/pelo-krastev-gneven-vrashta-li-rumen-radev-mutrenskite-vremena-negovoto-mvr-li-pazi-lihvarite-na-zhoro-donev-ot-druzhba-video-3/204622 Crimes.bg

Лихварска банда от Дружба, начело с криминалния тип Жоро Донев и босовете му от Перник тормозят невинен гражданин, а полицаите от столичното 9-то РПУ си правят пас, оставяйки главорезите да издевателстват над бедния човек, дечицата и съпругата му. Зловещата история разказва журналистът Пело Кръстев, който даде думата на пострадал от набезите на лихварската банда.

Още по-ужасяващо е предположението, че в случая не се касае за поредния “битов скандал”, както новите управляващи с лекота обясняват убийствата в последно време. Жертвата, застанала пред камерата на Пело, има всички основания да вярва, че престъпните банди и циганските барони са в симбиоза не само с местните ченгета, но и много по-високо по върховете на държавата. И че над подобни престъпници като Жоро Донев от Дружба и шефовете му от Перник някой разпъва сериозен чадър.

Медията ни публикува без редакторска намеса интервюто на Пело Кръстев с поредната жертва на лихварската мафия от Дружба:

Пело Кръстев: Лихварската мафия в действие. Отново тормозят българския народ. Намираме се с Ивайло Минов пред СДВР, където той подаде поредния сигнал за всичко това, което му се случва. Какво стана?

- Тази вечер подадох сигнал на 112 и за пореден път съм тормозен от лихварите. Лихварите, които идват в къщи и притискат мен и моето семейство, моите деца реват, моята жена е пред нервна криза и какво ли още не. Звъннах на 112. Полицията дойде, 9-то районно управление. Дойде, заедно видя как лихварите ме притесняват, станаха и си тръгнаха.

Пело Кръстев: Кои са тези хора? Кажете повече.

- Единият е Жоро Донев. Лихварите от дружба. Аз само знам, шефовете са им от Перник. Само наистина това знам.

Пело Кръстев: Връща ли Румен Радев мутренските времена в България? Три по-късни убийства от началото на неговото управление. Какво очаквате да се случи?

- Връща ги на сто процента. Щом станаха на тези големи лица тези показни убийства, значи и за мен, и за моето семейство няма никаква сигурност. Време е бързите кредити, мутрите и всичките ромски барони, които седят зад тях, да бъдат вкарани в затвора. Ще се борим за всичко това

Очаквайте продължение и отговор на въпроса кой е Жоро Донев, кои са босовете от Перник, кои ромски тартори въртят бизнеса и защо властта нехае за тормоза над бедните хора из кварталите.

Източник: crimesbg.com