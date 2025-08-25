Патриарх Данииле, как да идат хората до Рилския манастир? Държавата не спира да налива пари в храма, но така и не става ясно за какво се харчат те https://crimes.bg/vodeshha-tema/patriarh-daniile-kak-da-idat-horata-do-rilskiya-manastir-3/170884 Crimes.bg

Българският патриарх Даниил тези дни призова българите да посещават поне веднъж в годината Рилския манастир, за да отнесат по негови думи „частичка от благодатта, която св. Иван Рилски е придобил за нас”. Чудесна препоръка, само че за голяма част от българите тя си остава неосъществима мечта! Причината е елементарна – в България, която иначе много иска да привлича туристи, няма автобус от София до най-големия манастир в страната.

Затова онези, които искат да вземат „частичка от благодатта”, трябва или да имат кола, или в най-добрия случай от София да стигнат до Благоевград и там да търсят автобус до град Рила. След като пристигнат там, с повече късмет може да се прехвърлят в друг автобус, който обикаля селата в района. И така след няколко часа може и да пристигнат тъкмо за вечерната служба в светата обител. Това засега е единственият вариант, но той ще отнеме в най- добрия случай повече от половин ден, а става дума само за някакви си 127 км., като част от пътя е уж магистрала.

До тази година от София до Рилския манастир е пътувал автобус, при това всеки ден от късна пролет до ранна есен. Линията обаче е закрита, понеже не била рентабилна, въпреки че возела пътници и до всички села в общините Кочериново и Рила. След закриването й не само българите, които нямат кола, но и чужденците, запътили се към манастира, трябва да се бръкнат по-дълбоко в джоба и да търсят частен превоз. Или да се организират в някакви кервани, като преди сто години.

Преди 1944 г. поне е имало теснолинейка, с която пилигримите са пътували бавно, но славно и забавно от град Рила до Рилския манастир. Само че през 1960 г., по времето на соца, тя е закрита, но пък и монасите са изгонени от светата обител. Локомотивът на някогашния парен влак е запазен и инсталиран като местна гордост, недалеч от центъра на Рила. В началото на промените, през 90-те години, се появяват ентусиасти, които обмислят възстановяването на теснолинейката, но така и нищо конкретно не е направено. А тя би могла да бъде голяма атракция, но явно е по-изгодно да се правят минивецове в лоното на планината.

Сега Светият синод, който има огромни финансови възможности, следва да намери начин да направи Рилския манастир по-достъпен за редовите поклонници. Патриархът, като ги призовава да посещават поне веднъж годишно това място, може би ще отпусне мерцедеса си от НСО, за да извозва християни до обителта на св. Иван Рилски, мечтаят си оптимисти.

Само че подобни идеи не се чуват. Вместо това патриарх Даниил и отвореният за бизнес архиерейски наместник на Дупнишката духовна околия ставрофорен иконом Георги Паликарски са запретнали ръкави да градят параклис на Седемте рилски езера, за да не падат по-долу от Бялото братство с неговата паневритмия. Въпросният параклис, както обяснява в медиите поп Гошо, щял да бъде нещо като пещеричка, нещо мъничко, нещо като нищо на света. Наистина е чудно, защо отецът не предложи направо и продължение на лифта, който да се спусне от Седемте рилски езера директно към Рилския манастир. Тогава ще има необятен простор за обществени поръчки и за тлъсти комисиони, а после ще се късат билети на бариерата в двете посоки. Това, разбира се, е далеч по-печеливша инвестиция, отколкото да се открива и поддържа редовна автобусна линия от София до манастира под егидата и с финансовата подкрепа на Светия синод.

Пари за автобусната линия може да отпусне и самият Рилски манастир, който по празници и през уикендите се пука по шевовете от посетители и се налага да отваря допълнителни паркинги. Няма съмнение, че добре се печели от тях, след като от всяка кола се прибират по 5 лева. Друг е въпросът в чии ръце отиват тези пари, понеже от години паркингите са дадени на частник. Затова пък игуменът дядо Евлогий (със светското име Божидар Стамболджиев) все се оплаква от безпаричие и настоятелно проси държавно финансиране за реставрацията на манастира.

Засега молитвите му се чуват на най-високо ниво. През 2020 г. като премиер Бойко Борисов нареди да се отпуснат на Рилския манастир 600 000 лева, за да довърши реставрацията. След 3 години обителта получи още един подарък, този път „само” 400 хил. лева от държавата. Тази година пък стана ясно, че от бюджета се наливат нови 600 хил. лева, като така Рилският манастир става най-щедро обгрижваният от всички в страната. За сравнение тази година на Бачковския и Троянския са дадени по 200 000 лева. И никой не пита къде отиват собствените приходи на манастира! Защо ли?

Източник: Уикенд