Оръжеен бос купува за 3 млн. лв. царския дворец на Симеон в Баня Собственикът на „Арсенал“ Николай Ибушев превръща резиденцията в подготвителна база на националните ни отбори по математика и физика https://crimes.bg/vodeshha-tema/orazheen-bos-kupuva-za-3-mln-lv-carskiya-dvorec-na-simeon-v-banya-3/170390 Crimes.bg

Босът на оръжейния завод „Арсенал“ в Казанлък Николай Ибушев ще е най-вероятният нов собственик на царския дворец в град Баня край Карлово, който неотдавна бе обявен за продан от Симеон Сакскобургготски, разкриват брокери, запознати с подготвящата се имотна сделка. Според думите им историческата сграда, построена през далечната 1929 г. от цар Борис III ще премине в ръцете на 76-годишния мастит оръжейник, чиято оферта за царската резиденция се е оказала най-приемлива за Симеон и семейството му.

Цената, срещу която босът на „Арсенал“ и работодател №1 в България Николай Ибушев ще придобие царски дворец в Баня, не е коментирана официално, но се твърди, че сделката ще бъде на стойност малко над 3 милиона лева.

„Преговорите са в напреднала фаза, а през есента се очаква финалната – лична среща между Симеон и Николай Ибушев, след което официално ще бъде оповестена продажбата на царския дворец”, разкрива имотен брокер. Той признава, че през последния месец, след като стана публично известно, че Симеон Сакскобургготски е обявил за продан построения от баща му Борис III царски дворец в град Баня, към аристократичния имот интерес са проявили няколко частни инвеститори. Кандидат-купувачи са провели няколко огледа на резиденцията, заедно с представител на „Капитал инвест“ – дружество за покупко-продажба на имоти, упълномощено от царя да движи преговорите по сделката.

Оръжейният бос Николай Ибушев

„Поради засиления интерес от страна на инвеститорите, дворецът в Баня поскъпна с 500 000 лева за дни и цената му надхвърли 3 млн. лв. За купувач цар Симеон е избрал оръжейния търговец Николай Ибушев. Негови представители вече огледаха резиденцията и се сдобиха с цялата документация на имота“, твърди запознат с преговорите.

За предстоящата продажба на историческата лятна вила на цар Борис III и прилежащия парк към нея подсказва и свалената от имотните сайтове обява. Резиденцията в град Баня беше обявена за продан от Сакскобургготски още преди 5 години, а имотът стои заключен и е необитаем от десетилетие. Дворецът се нуждае от основен ремонт, който ще глътне милиони.

Според близки до собственика на оръжеен завод „Арсенал“ в Казанлък Николай Ибушев, той не планира да използва царската вила в Баня за свои собствени нужди, а да превърне двореца в подготвителна база за олимпийските отбори по математика, физика и химия на България. Дългосрочният план на оръжейния бос предвиждал в резиденцията да се събират на тренировъчни подготвителни лагери даровити ученици от цяла България. Младите ни олимпийци по природни науки от десетилетия прославят страната на престижни международни научни олимпиади, съвсем скоро националният отбор по математика на България завоюва 6 медала на олимпиадата по математика в Австралия.

Предполага се, че Ибушев ще ангажира с бъдещия си проект легендарния преподавател по физика и математика Теодосий Теодосиев. Учителят от математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък ръководи специализирана школа по приложна математика и физика, която също е финансирана от оръжейния бос. Теодосий Теодосиев е най-успешният български преподавател по физика и приложна математика, през годините негови ученици са завоювали повече от 70 златни, сребърни и бронзови медали на международни олимпиади по приложни науки.

„Бъдещата подготвителна база за даровити ученици ще затвори устата на критиците на Симеон, които го обвиняват, че проявява неуважение към паметта на баща си цар Борис III и че не полага необходимите грижи, за да поддържа наследството му. Причината Симеон Сакскобургготски да избере за купувач на царския дворец Николай Ибушев е декларираното му намерение резиденцията в Баня да изпълнява функцията. на подготвителна тренировъчна база на даровити ученици“, твърдят близки до царя. Неотдавна срещу продажбата на царския дворец в Баня се обявиха от сдружението „Заедно за град Баня“, откъдето изпратиха писма до президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Наталия Киселова и премиера Росен Желязков с искане държавата ще да придобие собствеността върху резиденцията на Борис III и да поеме нейното управление.

Дворецът в град Баня е единствената къща, построена от цар Борис III. Сградата, която днес тъне в разруха, е окончателно завършена през 1929 г, по проект на известните български архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов. Преди това царят купува над 10 декара земя от местните земеделци и инвестира лични средства в изграждането на имота.

Царската вила е с обща площ на прилежащата земя 10 598 кв. м, а разгънатата застроена площ на сградите е 1000 кв. м. Дворецът е със стоманено-бетонна конструкция, Разполага с фоайе, трапезария, кухня, винарна, множество спални и бани. Там е и личният кабинет на цар Борис. Комплексът разполага с още 2 по-малки сгради, предназначени за гости и персонал. Целият имот е ограден с масивен висок каменен зид с 2 дъбови ковани порти. След 1945 г. царският дворец в град Баня е национализиран, като резиденцията беше стопанисвана чак до 1998 г. от ВМЗ – Сопот и се използваше за представителни нужди. През годините в него са посрещани множество делегации на високо равнище и са били провеждани редица представителни мероприятия.

При завръщането си в България през 2000 г. Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита първоначално се настаниха именно в царската вила в Баня, царят даже беше адресно регистриран там и гласуваше на изборите в карловското градче.

Симеон напусна двореца, след като стана премиер през 2001 г. и оттогава почти не е посещавал бащината си къща. Жителите на град Баня твърдят, че огромният двор от над 10 декара отдавна се е превърнал в джунгла, а миналото лято силна буря съборила няколко дървета в имота, едно от които се стоварило върху двореца. След като кметът на Баня писал писмо до царя за инцидента, Симеон изпратил фирма, която да окастри всички големи клони и буйна растителност на територията на запуснатия имот.

През 2023 г. пък крадци проникнаха в двореца в Баня, а според местната легенда апашите задигнали ценни вещи – свещници, посуда и стенен часовник. След кражбата в запуснатия царски имот бяха поставени камери за видеонаблюдение. Най-вероятният нов собственик на двореца в Баня – оръжейният бос Николай Ибушев, е сред най-богатите българи, а в завода в Казанлък и филиалите му работят над 10 000 човека. Преди няколко години Ибушев създаде собствен сладкарски цех за нуждите на „Арсенал“, тъй като по традиция предприятието му подарява торта на всеки работник за рождения му ден. Богатството на Ибушев и фамилията му се оценява на между 500 и 800 млн. лв.

Източник: Уикенд