ООН: Възстановените природни територии достигнаха рекордните 252 млн. хектара

Дейности по възстановяване са регистрирани в 149 държави.

Държавите по света възстановяват около 252 млн. хектара природни територии, което е рекордно равнище, но все още недостатъчно за постигане на глобалните цели до 2030 г., показва нов доклад на ООН.

„Този доклад отразява най-мащабното документирано усилие за възстановяване на природата в историята“, заяви Дорийн Робинсън от Програмата на ООН за околната среда в Найроби.

Обхванатата площ е приблизително колкото територията на Аржентина или Алжир.

Според доклада темпът на възстановяване трябва да се утрои, за да бъде постигната целта от 1 млрд. хектара до 2030 г. Необходимо е и значително увеличение на финансирането, особено от частния сектор, предаде АФП.

Дейности по възстановяване са регистрирани в 149 държави. Повечето от тях са на сушата - около 232 млн. хектара, спрямо 11 млн. хектара вътрешни води и 5,7 млн. хектара морски и крайбрежни зони.

ООН предупреждава, че възстановяването на сладководните, морските и крайбрежните екосистеми изостава значително от поставените цели, въпреки че именно те се разрушават с най-бързи темпове.

В рамките на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите 2021-2030 г. и приетата през 2022 г. рамка Кунмин-Монреал държавите се ангажираха да предприемат мерки срещу загубата на биоразнообразие.

Рамката Кунмин-Монреал предвижда до края на десетилетието да бъдат защитени 30% от сухоземните и морските територии на планетата.

Възстановяването на природата, което включва дейности като повторно залесяване, има и икономически ефект. До момента са създадени около 1 млн. работни места, свързани с тези дейности, а целта е броят им да достигне 32 млн. до 2030 г.

При възстановяването на сухоземни територии Китай е далеч пред останалите държави със 137 млн. хектара, следван от Монголия, Казахстан и Етиопия.

Докладът беше публикуван по време на конференцията COP17 за биоразнообразието в Армения. | БГНЕС