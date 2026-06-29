Новият директор на „АЕЦ Козлодуй“ разследван за схема със земеделски земи

Новоназначеният изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ – Александър Михайлов, се намира в центъра на сериозен корупционен скандал. Въпреки текущите разследвания срещу него в Главна дирекция „Национална полиция“, той пое управлението на ключовия проект за изграждане на 7-ми и 8-ми блок на атомната централа, оценяван на над 15 милиарда евро. Според енергийни експерти, той дължи кариерния си възход на бившия служебен министър Росен Христов, като мнозина го определят просто като пионка за прокарване на задкулисни интереси в държавния сектор.

Служебният път на Михайлов в енергетиката е белязан от тежки провали. Докато ръководи „Национален енергиен оператор“, той проваля проект за съхранение на зелена енергия, с което държавата губи стотици милиони левове от Плана за възстановяване. Разследванията разкриват, че той е сключвал неизгодни договори за наем на земеделски земи на баснословни цени, надвишаващи 1000 пъти пазарната им стойност. Така за имоти с реална цена от няколко хиляди евро са били източвани стотици хиляди от бюджета на дружеството, което поражда съмнения за мащабна схема за кражба на публични средства под негово ръководство.

Името на Михайлов не за първи път се свързва със съмнителни практики, след като по-рано е бил отстранен от оръжейната компания „Кинтекс“ поради конфликти за комисионни и негативни одити. Въпреки че преписките срещу него вече са в Софийска градска прокуратура, към момента все още няма повдигнати официални обвинения. Този факт предизвиква сериозно недоумение сред енергийния бранш, който е шокиран от високия пост, поверен на лице с толкова спорна репутация и тежки обвинения за финансови злоупотреби.

Източник: Уикенд