Нови скандални разкрития за действията на Ташев-белите чехли на Елените!

Името на съмнителния бизнесмен Венелин Ташев, известен с любовта си към белите чехли, лъсна около природното бедствие, разразило се на Елените, научи БЛИЦ от свои източници.

Самозабравилият се медиен "герой", бетонирал безпощадно плаж Робинзон и дерето над хотел "Парадайс", сега има и неистова жажда за застрояване.

Колектор за водите на реката минаващ под незаконният му ресторант. Същият беше залят до тавана от придошлите води преди седмица.

При наличието на туристи би могло да се стигне и до множество жертви. Да не забравяме и надвисналата и опасна пречиствателна станция,изградена в свлачищен район.

Затова прокурор Мирослав Иванов трябва да извърши задълбочена проверка, защото в случая едва ли се касае за административни нарушения.

Министърът на туризма г-н Мирослав Боршош светкавично разпореди проверка. Но лошата новина е, че местните институции гледат в друга посока, когато става дума за Ташев.

Едното око на "миротвореца" Райков от РДНСК Бургас е винаги затворено, когато става въпрос за незаконните му пързалки в хотел "Котва", взетите земи от ,,Слънчев бряг,, АД ,заградените държавни парцели,ползвани за частен паркинг на хотела.

Регионалният министър Иван Иванов също трябва да си отваря очите на четири и да не допуска изтичане на пари от европроекти към Ташев.

При доказани недопустими нарушения в ,,Мариета", хотел в Несебър, същозастрашаващи, услужливо в съгласие с Общината на Ташев са издадени заповед за запечатване само на мазето и тоалетната. Учудващо компетентните органи се оправдават с нареждане от София.

И да, господата от РДНСК Бургас и Община Несебър, трябда са се засрамят от решенията си.

И Ташев ви се подигра като направи жалко откриване на "Мариета", събирайки огризките останали около него.

Г-н министър Иванов, не допускайте това да се случи!

Единствено полицията в Бургас, водена от комисар Владо Маринов не му се подчинява. И за награда е заливан със сигнали от тиктокаджиятя Венко.

Източник: blitz.bg