Напазаруваха ли си "Тренд" Копринков, Радев и Добрев

Нови тежки съмнения върху обективността на изследванията на агенция "Тренд" продължават да витаят сред българските граждани.

Причина за подозренията е поредното развято в медиите изследване на организацията на "политолога" Димитър Ганев. Въпросният ерзац показва рекордна преднина на новоизлюпения проект на тандема Радев- Копринков пред останалите партии.

Явно касиерът Копринков добре е подплатил изследването, защото босът му получава особено щедра подкрепа. Затова Ганев незабавно трябва да даде обяснения колко често е бил на сгляда при Копринков.

Още по-интересното в последното проучване на "Тренд" е обстоятелството, че на БСП е отредено място в следващото Народно събрание. Вероятно това се дължи на топлата връзка на истинския партиен бос Кирил Добрев, за когото е важно отрочето му Крум Зарков да има топло място в парламента, за да прокарва бизнес интересите му и да увеличава богатството му.

По тази причина българските граждани трябва да научат истината за срещите на Димитър Ганев не само с Копринков, но и с Кирил Добрев. Колкото обаче да се напъва Ганев и агенцията му, те няма да могат да изманипулират българския народ на предстоящия вот на 19 април, когато хората ще излязат да дадат доверието си и ще стане безпощадно ясно каква е реалната подкрепа на политическите партии.

Седмица след Великден ще е денят на истината, когато маските ще паднат и истината ще възтържествува.

Източник: blitz.bg