Над 1500 артефакта са открити при разкопките в античния град Хераклея Синтика

Над 1500 артефакта са открити през изминалия сезон при разкопките в античния град Хераклея Синтика. Това каза проф. Людмил Вагалински, ръководител на проекта.

Сред тях се открояват глинени лампи, фино изработени стъклени кани, изображения на божества като Афродита, Атина и Херакъл, златни обеци, както и близо 800 монети намерени при проучванията на форума и некропола. Те дават ценна информация за икономическия и културния живот в античния град. Откритите артефакти бяха представени пред медиите след тяхната реставрация. Те бяха разгледани и от кметът на община Петрич Димитър Бръчков. Артефактите са били реставрирани и консервирани от специалисти от Националния археологически институт с музей при БАН и от Националния исторически музей, като се връщат в Петрич.

"Много се радвам на стъклената кана с лъвска глава от стъкло. Тя е красива и рядка. Лампите също са изключително интересни с много любопитни изображения на божества и животни. Има и много хубава интересна погребална, семейна сцена", разказа професор Вагалински. Сред интересните предмети са още детски играчки - петле и конче.

Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея. Сред експонатите освен от Римската императорска епоха, основно I-ви, II-ри, III-ти век, имаме и по-ранни от елинистическата епоха, основно от периода III-I век преди Христа. Учените са открили и рядка бронзова лампа. Металът и монетите са били почистени от Любомира Китанова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Основните консерватори, работили с артефактите, са Дана Златанова и Цветина Дочева от Националния исторически музей, Ренета Караманова и д-р Китан Китанов от Национален археологически институт с музей - БАН.

Открити са и изумителни по думите на професора надгробни плочи и надписи, които също са почистени и са много хубави.

"Нашата работа не е само на терен. Тя е свързана с реставрация и консервация на артефактите, които откриваме. Има много информация, която да покажем на хората и да публикуваме. Преди седмица публикувахме пълна информация за откритите две скулптури - датировка, стилов анализ и производ на мрамора", поясни проф. Вагалински. Реставрирани и почистени са също откритите при проучванията ръце на статуята на Херакъл. Дясната длан е подпряна на прочутия „кривак". Парчето е намерено близо до двете части, открити по-рано през 2018 година - част от кривак и добре моделиран, скулптиран от качествен мрамор крак на мускулест мъж. Другата ръка е хванала трите ябълки от градината на Хесперидите. През лятото на тази година беше намерен и торса на героя.

"Нашата съвместна работа дава все по-добри резултати и това се вижда в целия свят", каза директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова. Тя добави, че новите артефакти ще намерят своето място в експозицията през 2026 г. Екипът на музея ще подготви изложбата и тя ще стане достъпна за посетителите при събитията от Нощта на музеите 2026.