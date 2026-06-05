НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО! Незабавно уволнение за шефа на МВР-болница Ненчо Смилов! Източване на НЗОК, сговор с престъпни босове, рекет над лекари, любовни многоъгълници и хомосексуални връзки бележат “кариерата” на набедения уролог https://crimes.bg/vodeshha-tema/na-vnimanieto-na-novoto-pravitelstvo-nezabavno-uvolnenie-za-shefa-na-mvr-bolnica-nencho-smilov-3/193796 Crimes.bg

След скандалните разкрития за източване на здравната каса преди дни, новото правителство трябва час по-скоро да направи пълна ревизия на несменяемия директор от МВР-болница Ненчо Смилов. За това алармираха медици, ставали свидетели на многобройните престъпления, извършвани от “мафиота в бяла престилка”, както те го определят.

Преди да разкажем за беззаконията на разпищолилия се директор, трябва да припомним, че той бе сред любимците на предишната власт и изключително доверено лице на бивш силов министър, започнал кариерата си като шофьор на ъндърграунд бос. Закрилата му обаче идвала директно от Банкя, където самият Смилов имал къща. Той многократно е изтъквал, че е част от “банкянското лоби” и това му гарантирало “вечни векове” начело на една от най-ключовите за националната сигурност болници.

Споменавайки думата “сигурност” няма как да пропуснем обвиненията, идващи от негови недоброжелатели, че откакто заема сладкия пост той е осребрил близо милион евро под формата на рушвети от ъндърграунд авторитети, дилъри, икономически измамници и дори от задържани за убийства.

Както отлично знаем, почти всички задържани и лишени от свобода минават през МВР-болница, особено ако адвокатите им пледират влошено здравословно състояние. Което е обичаен адвокатски трик за издействане на по-облекчена мярка или за извеждане на лицата от местата за изтърпяване на наказание. Ролята на Смилов била ключова, т.к. от него зависело престъпниците да се обзаведат с достатъчно тежки диагнози, гарантиращи им безпроблемно живуркане или дори пътуване в чужбина, уж за лечение, докато де юре трябва да са в пандиза. Редакцията ни разполага с имена на над 40 бандита с дебели банкови сметки, които са имали честта да ги лекува “светило” от неговия ранг в болницата на МВР. Дребните криминали пък наброявали над 250 само за последните 3 години, кълнат се наблюдатели на процесите.

Таксата, за която се твърди, че “доктор Ненчо” прибирал, била между 20 и 250 хил. евро, в зависимост от това колко “вип” бил пациентът с белезници и каква е тежестта на обвинението му, продължават с разкритията си враговете му.

Другата сериозна група нарушения от страна на “доктора с пагони” било точенето на НЗОК с фиктивни процедури, манипулации и хоспитализации. Подобни случаи били поне ежеседмична практика, благодарение на което държавният бюджет бил брутално опоскван. Най-голям афинитет Генчо имал към сложните операции, които били и най-скъпо финансирани от касата. За това писаха медиите преди шест години. Ето каква информация намираме онлайн по темата: “…. Чрез добре изучени през годините врътки, касата била ежедневно опосквана. Парите потъвали незнайно в какви посоки. През годините, най- ценното качество на Ненчо Смилов, било да източва касата. Това е и основната причина, поради която се е кандидатирал за апетитния пост. Впоследствие е одобрен за длъжността на Директор. Одобрен е като единствен и неповторим за кандидат директор, с надеждата и обещанието да отчита редовно на по-горните етажи. В момента осъзнава, че съвсем скоро ще бъде разследван за множество финансови престъпления….”

Връх в безочието на самозабравилия се началник била практиката да изнудва лекари за да бъдат те назначени на щат в МВР-болницата. Първоначалната такса за вкарването на медик в системата била между 10 и 20 хил. евро, в зависимост на каква позиция ще се води бъдещият му колега.

“…. Назначаване на длъжност безсрочно срещу съответната комисионна. Преди назначението. В брой . Чрез посредници.

След това на месец или два по нещо, да капе. Когато специалностите не са хирургични - еднократно таксуване. Когато са хирургични - се добавят ежемесечни такси в зависимост от обема на извършените манипулации при част от пациентите. По или извън НЗОК. С асистентите на държавен договор се действа по аналогичен начин. До 10000 евро за определени специалности. Само за времето на специализация. От директора Смилов. Ненчо взима парите първоначално и назначава. След това на хората им прилошава и си тръгват, защото той продължава с изнудването. Ежедневно. Под различни форми. Дори вече и при приятелите му, които е назначил….”, разказва анонимен лекар пред сайта “Информиран”.

За грозната практика още през 2020 г. потвърди и действаща служителка на болницата, съгласила се да даде интервю пред сайта “Информиран” със скрита самоличност. Ето какво казва дамата:

- За какво Ненчо Смилов се очаква да бъде разследван?

- За фалшификации на договори и неправомерно назначаване за пари. Навсякъде.

- Имате ли точни данни за такива?

- Да, разбира се. Соня Марина, назначена неправомерно за пари. Фалшифициран договор. Жасмина Гъркова , назначена неправомерно за пари. Фалшиво заблуждаване на друг кандидат, елиминиране на друг лекар за това място.

- Сигурна ли сте? Това са тежки обвинения? Тежки са да. Това е най новото. Да не почвам назад. Ненчо Смилов е обект в момента вече на разследване от всички служби в държавата. Абсолютно сигурно. От днес хората са по-спокойни след като разбраха това. Усеща се. На 12.05.2020, вчера, идваха и от прокуратурата- вътрешна сиурност. Директорът е в паника.

Как и защо е била потулена проверката е тема, на която вече бившите управляващи трябва да дадат отговор.

Част от престъпната схема било и изготвянето на фалшиви докладни. За това в чат кореспонденция свидетелства и друга лекарка, този път вече с името си. Това е д-р Иванка Темелкова, ако вярваме на колегите-журналисти, направили разкритието на 18 май 2020 г. Ето какво пишат те в статия със заглавие: Д-р Иванка Темелкова: ʺПрофесор Ненчо Смилов и Професор Соня Марина ме принудиха да подпиша фалшиви докладни. Заплашиха ме с уволнение.ʺ

Разследването продължава по следния начин: “…Целенасочено и систематично Бано Треновкси, ГЕРБ новоназначението - Ненчо Смилов и Соня Марина оказват психически тормоз върху млади лекари и специализанти. Принуждават ги да подписват документи срещу трети лица с невярно съдържание. Написани от самите тях. Отново до нас достигат скандални данни за порочните практики на новоназначения Директор и скоро станал и Професор – д-р Ненчо Смилов и д-р Соня Марина. В комбинация с Бано Треновски. Въпросната тройка привиква многократно целия състав на отделението по кожни и венерически болести към МИ-МВР и кара всеки един от тях да подписва фалшиви докладни в ущърб на предишния ръководител. Всички асистенти от клиниката са поставени под неимоверен натиск и заплахи относно по-нататъшното си кариерно развитие в дерматологията и медицината. Срещите са многобройни и са провеждани в кабинета на директора Ненчо Смилов и на Соня Марина. Соня Марина и Ненчо Смилов действат с познати полицейски трикове , за които дори Министър председателя реагирал остро…”

За сметка на тероризираните редови лекари, фаворитите на Ненчо Смилов се радвали на небивал комфорт в МВР-болница. Една от толерираните му любимки била пищна силиконка, която той назначил без конкурс и ако вярваме на анонимните твърдения - срещу 20 хил.лв. рушвет. Говори се, че въпросната “вълшебница” била именно горецитираната Жасмина Гъркова. За нея навремето също бяха изнесени меко казано шокиращи данни: “….. за връзка между Ненчо Смилов и скандална смугла силиконка, прогонена позорно от Пирогов. Според информирани, за нея се обадили лично от централата на ГЕРБ. Според по-осведомени, имало любовен четириъгълник между много участници. Дори броят им растял….” За една от актуалните му тръпки била сочена палавницата на болницата, сестра Марийка Драгомирова, по прякор секса, не пестят интриги душманите му.

Зад съзнателно изграждания образ на донжуан обаче подчинените му с право се съмнявали, че може да се крие далеч по-нежна ориентация. Повод за предположенията на първо четене давал грижливо поддържания маникюр на Ненчо, елегантно полиран с безцветен топ лак. Далеч по-скандален случай обаче показва, че извинените му ръце били само върхът на айсберга.

За да влезем в подробности първо трябва да уточним, че професорът имал тежка зависимост от алкохола и по думите на свидетели започвал да се спиртосва още по обяд. Запоите му били забележителни, макар повечето пъти да минавали кротко. Веднъж обаче, за ужас на лекари, сестри и пациенти, той бил забелязан да се разхожда по коридорите бос, с крачоли новини до над коленете и налуден поглед. Онова, което ужасило персонала обаче Чили грижливо лакираните му нокти на краката, оцветени с черен лак. Смилов под въздействие на уискито се изцепил, че този цвят най-добре пасвал на фетиша му да го бият с камшици докато в аналното му отверстие влизал “простатен масажор”.

Пиянската сцена завършила в кабинета му, където доверен колега му сложил система за по-бързо изтрезняване, а Смилов бурно повръщал изпитото в леген.

Негови сътрапезници разказват още по-отвратителна случка, разиграла се по време на отпуската му в една от морските бази на МВР. Отново порядъчно наквасен, той бил видян на балкона на стаята си с женска перука и дантелени гащи да надига шишето.

Дори всичко казано до тук за личния му живот да е силно преувеличено, то си струва новата власт скоропостижно да извърши проверка на служебните нарушения, за които информирахме току що, ако желаят да запазят авторитета на едно от най-значимите лечебни заведения у нас и честта на пагона, която Ненчо Смилов безскрупулно петнял.

Очаквайте продължение с още по-скандални разкрития за несменяемия директор на МВР-болница.

Източник: crimesbg.com