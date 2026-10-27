Мария Илиева реабилитира скандален лекар убиец

Мария Илиева продължава да дава съвети за здравето, красотата и дълголетието. Във втория епизод на авторския си подкаст тя представя като специален гост д-р Евгени Шарков, с когото обещава да обсъди най-често задаваните въпроси за пластичната хирургия и да даде „най-директните отговори“. „Не го пропускайте“, призовава певицата в анонса си за епизода, посветен на хирургията, естетичните процедури и избора на специалист.

Самият епизод, озаглавен „По ръба на скалпела“, засяга теми като избора на пластичен хирург, рисковете от интервенциите, възстановяването и сигналите за тревога още при първата консултация. В. „Уикенд” припомня, че името на хирурга е свързано със смъртта на млада жена, починала 48 часа след абдоминопластика в клиника „VDerm”, собственост на д-р Шарков и жена му Ирина.

Абдоминопластиката е операция за отстраняване на излишната кожа и мазнини от коремната област, която може да включва и стягане на коремната стена. Това е сериозна хирургична интервенция, която крие рискове от кървене, тромбози, инфекции и други потенциално животозастрашаващи усложнения.

Дъщерята на Мария Георгиева е издъхнала от белодробна емболия. За това алармира родителката във фейсбук преди точно година. Над случая тегне тежко информационно затъмнение. „Уикенд” е сред малкото медии, осмелили се да огласят ужаса. Дали останалите колеги не намират за важно да разкажат как една млада, в разцвета на силите си жена губи живота си след рутинна разкрасителна операция, или тежкарската докторска фамилия е развързала кесията, нека всеки сам прецени.

Според изявленията на почернената майка, дъщеря й се е подложила на абдоминопластика избирайки хирурга Евгени Шарков, който е широко рекламиран от Николета Лозанова, Мария Илиева и други знаменитости. Той е считан за един от опитните лекари в тази сфера. Онлайн пространството е залято със снимки на оперирани от него кореми, дупета и бедра, и гърди, а самият той често гостува и дори води обучения в своята сфера, изтъквайки, че прилага авторски техники в пластичната медицина. Член е и на елитни световни организации в разкрасителния бранш. Със сигурност по такива причини и покойницата е решила да му се довери. По думите на майка й два дни след операцията, когато е дошло време да бъде изписана, тя умира от белодробна емболия. На популярен език това означава запушване на кръвоносен съд в белия дроб, най-често от кръвен съсирек, който е тръгнал от вена в крака или таза и се е „преместил“ към белите дробове.

Д-р Шарков с жена си Ирина

След операции като липосукция, абдоминопластика (стягане на корем), повдигане на седалище и др. човек лежи повече, движи се трудно, ходи бавно или малко. Когато краката са обездвижени, кръвта във вените се движи по-бавно. Това улеснява образуването на тромб (съсирек). Ако такъв тромб се откъсне, може да стигне до белия дроб, предизвиквайки белодробна емболия. При липосукции или операции на корема/бедрата може да има подуване, стегнати корсети, оток. Тези фактори могат леко да притиснат вените в таза или краката, кръвта се задържа и по-лесно прави съсирек.

Белодробната емболия се проявява с изобилие от симптоми, които един опитен хирург, за какъвто се представя Евгени Шарков, би следвало да забележи навреме. Говорим за внезапен задух, болка в гърдите, ускорен пулс, понякога кашлица с кръв – все състояния, които не предполагат изписване на пациента. Вместо това той спешно следва да се транспортира в голяма, многопрофилна болница, под грижите на мултидисциплинарен екип от лекари. А на пострадалия спешно се назначават антикоагуланти за разреждане на кръвта.

Нищо такова обаче не се е случило с жертвата на д-р Шарков, ако вярваме на почернената майка. Тук правим уточнение, че до момента се позоваване единствено на нейните изявления, д-р Шарков така и не се осмели да говори по темата с медиите. Преди 4 години Мария Илиева благодари публично на д-р Евгени и д-р Ирина Шаркови в свое интервю за списание и споделя, че благодарение на тях се е възстановила след раждане. Т.е. явно при тях си е отрязала корема безплатно срещу реклама, а днес го хвали в подкаста си.

Източник: lupa.bg