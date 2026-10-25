Манолова: КЗП може да сравни цените с тези от предходни периоди и да провери дали има необосновано поскъпване https://crimes.bg/vodeshha-tema/manolova-kzp-mozhe-da-sravni-cenite-s-tezi-ot-predhodni-periodi-i-da-proveri-dali-ima-neobosnovano-poskapvane/204315 Crimes.bg

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова получи сигнали от граждани за поскъпване на ученически екскурзии, лекарства и различни услуги.

Един от основните проблеми, за които сигнализират родители, са високите цени на ученическите екскурзии. По думите им еднодневни пътувания до близки дестинации достигат 90 лева, или около 45 евро. Родители поставят въпроси и за начина на събиране на парите, липсата на касови бележки и избора на едни и същи дестинации за учениците от различни училища.

Манолова заяви, че КЗП може да сравни цените с тези от предходни периоди и да провери дали има необосновано поскъпване. По думите й, ако нарушението бъде доказано, санкциите могат да достигнат от 10 000 до 100 000 евро. Тя посочи, че сигнали за евентуални връзки между фирмите, организиращи екскурзиите, ще бъдат препратени към Комисията за защита на конкуренцията.

Друг сигнал е свързан с поскъпване на лекарства в рамките на кратък период. Манолова обяви, че аптеките и цялата верига на доставка ще бъдат обект на проверки за необосновано увеличение на цените.

Сред оплакванията са и по-високи цени на услуги. Като пример беше посочен фризьорски салон във Варна, където цената на услугата се е увеличила от 9 лева на 7 евро. Манолова заяви, че КЗП ще проверява и други сектори, сред които автосервизи, автомивки, химическо чистене и заведения.

Председателят на комисията коментира и събирането на наложените глоби. Тя обясни, че част от санкциите, които се плащат в момента, са от предходния период, а други се обжалват в съда. По думите й ще бъде обърнато специално внимание на съдебните дела, за да не се допуска търговци, нарушили правата на потребителите, да прехвърлят значителни адвокатски разходи върху комисията.

Манолова изрази надежда, че в рамките на следващите два месеца цените на основни хранителни продукти могат да намалеят. Тя призова търговските вериги да ограничат надценките до нива, сравними с тези в други европейски държави, като посочи диапазон до 30%.

По време на разговора Манолова отрече да има намерение да се кандидатира за кмет на София. Тя заяви, че основната й мисия като председател на КЗП е свързана с цените на храните и лекарствата, банковите такси, мобилните услуги и защитата на потребителите от нелоялни практики.

Манолова обясни, че често отговаря на телефона си сутрин между 7:30 и 9:00 часа. Тя призова гражданите, които изпращат сигнали по Viber, да посочват трите си имена и телефон за връзка, за да могат да бъдат извършени проверки.