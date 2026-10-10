Мамят възрастни хора в държавен санаториум: КЗП и МЗ с общи мерки

С министъра на здравеопазването предприемаме общи действия срещу измами от фирма спрямо пациенти в държавен санаториум. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.

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За случая научих от възрастна жена, която дойде в първата ми приемна като председател на КЗП. Тя разказа как по време на лечението си е била поканена на търговска презентация, където пред около 60 души е била обявена за “победител" в “томбола" с “награда" - матрак за 600 евро.

След това е била склонена да плати сумата с дебитната си карта, както и още 80 евро в брой за допълнителни продукти. Документи са дадени за подпис, без да има реална възможност да се запознае със съдържанието им, а екземпляр от тях не е получила.

По думите ѝ, когато е поискала да се откаже и да си получи парите обратно, представители на измамната фирма са я заплашили физически, а след това са спрели да отговарят на обажданията ѝ.

Абсолютно недопустимо е възползването от болни и възрастни хора чрез подобни измами и натиск точно там, където са отишли да се лекуват.

Като председател на КЗП сезирах компетентните институции по случая. След разговор с министъра на здравеопазването започват съвместни институционални действия, за да бъде прекратена схемата и да се установи как е възможно и кой е позволил провеждането на подобна търговска дейност с мутренски способи в държавен санаториум. И ще бъде търсена отговорност.

Ако сте попадали на подобни практики - при презентации, “томболи", платени “подаръци", силови методи за продажба на стока - незабавно подайте сигнал до КЗП - през сайта на комисията, на тел. 0700 111 22 или на място в офисите на КЗП в страната.

Действаме по всеки случай.

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