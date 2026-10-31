Мълния! ЕКСКЛУЗИВНО: Прокуратурата да Разследва Кмета на Созопол за ДВЕ Нарушения на Бюджетната Дисциплина, Два сериозни акта, Липсващ Одитен Комитет и Милиони в Неправилни Отчитания!

Българското Черноморие, превърнато в символ на блясък и засенчени задкулисни сделки, често крие истории, които остават далеч от погледа на небдителния наблюдател. Под романтичния воал на антични руини и златни плажове, Община Созопол разкрива картина, далеч по-мрачна от туристическите брошури. Това не е просто поредната хроника за корупция или некомпетентност; това е разказ за системно пренебрегване на правилата, за повтарящи се грешки, които изглеждат твърде удобни, и за една общинска администрация, която, ако съдим по документите, е превърнала хаоса в норма, а контрола – в илюзия. Разплитането на тази нишка води не до единични инциденти, а до мрежа от взаимосвързани проблеми, които поставят под въпрос не само финансовата дисциплина, но и цялостната способност за управление на обществени средства.

Първите пукнатини в фасадата на общинската почтеност се появяват през призмата на Сметната палата, която в своите одити за 2023 и 2024 година рисува тревожна картина на финансова своеволия. За две поредни години, сякаш инатливо, общината прекрачва прага на разумното управление на дълга. През 2023 година плащанията по общинския дълг достигат внушителните 2 978 698 лева, което представлява стряскащите 17.69% от допустимите 15%. Превишението от 452 992 лева не е просто статистическа грешка, а грубо нарушаване на бюджетната дисциплина – формулировка, която в езика на одиторите звучи като тежко обвинение. Но ако някой е очаквал корекция, то 2024 година поднася разочарование. Ситуацията се повтаря, макар и с по-малко, но все пак значимо превишение: 2 932 652 лева, или 15.23%, което надхвърля прага с 43 772 лева. Сметната палата, с присъщата си прецизност, отново квалифицира това като нарушение. Въпросът, който виси във въздуха, е не просто „защо“, а „как е възможно“ едно установено нарушение да се повтаря с такава методичност, сякаш правилата са просто препоръки, а не задължителни норми.

Паралелно с това финансово своеволие, се разкрива и друга, не по-малко тревожна картина – липсата на задължителен одитен комитет. За 2023 година Сметната палата констатира, че такъв комитет не е създаден, въпреки ясното законово задължение. През 2024 година констатацията е идентична, но този път одиторите добавят зловещото уточнение, че „несъответствието е установявано и при предходни финансови одити“. Това не е еднократен пропуск, а хронично състояние, което подкопава основите на вътрешния контрол. Одитният комитет е ключов механизъм за превенция на злоупотреби и за осигуряване на прозрачност. Неговото отсъствие, години наред, е като отворена покана за безконтролно разходване на средства и за прикриване на нередности. Именно тази липса на контрол води до следващата, още по-мрачна констатация на Сметната палата за 2024 година: въведените контролни дейности са определени като „неефективни“, не са действали през целия одитиран период и не са ограничили риска от неправилно счетоводно отчитане. Тази формулировка е тежък удар по административния капацитет на общината. Когато самият механизъм за контрол е обявен за неефективен от висшата одитна институция в страната, това не говори просто за грешки, а за системна дисфункция, която позволява на нередностите да процъфтяват.На този фон, цифрите за неправилно отчетени ангажименти през 2023 година звучат като зловеща симфония на безпорядъка. Общо 2 985 398 лева са били обект на такива нередности. От тях, 94 896 лева са признати в повече по три договора: 63 908 лева за основен ремонт на улици в Черноморец, 7 700 лева за инвестиционен проект и авторски надзор, и 23 288 лева за трудова медицина. Но далеч по-внушителна е сумата от 2 015 478 лева – ангажименти, признати в по-малък размер по договор за рехабилитация на общински път между Зидарово и Вършило. Тези колосални разминавания, независимо дали са в плюс или в минус, не са просто счетоводни грешки; те са индикатор за хаос, който може да прикрива много по-сериозни проблеми.

Тихомир Янакиев – кмет на Созопол

Счетоводните аномалии не спират дотук. Четири общински парка, с обща отчетна стойност 1 279 715 лева, са били неправилно осчетоводени. Сред тях са градски парк „Кита“, гробищен парк Атия, обществен лесопарк „Св. Марина“ (само той с отчетна стойност 731 888 лева) и гробищен парк Созопол. Важно е да се подчертае, че това е счетоводно нарушение, а не пряко доказателство за изчезнали пари, но то говори за небрежност и липса на адекватно управление на активите. Подобна небрежност се наблюдава и при Автогара Черноморец, която е въведена в експлоатация на 19 септември 2023 година, но разходи за изграждането ѝ в размер на 277 741 лева продължават да стоят като „незавършено строителство“. Сметната палата категорично заявява, че тези средства е трябвало да бъдат капитализирани като завършен актив. Аналогични случаи са 11 940 лева за модернизация на лодкостоянката в пристанище Созопол и 8 888 лева за два вече въведени в експлоатация обекта – укрепване на крепостни зидове и подземни контейнери в Созопол, които също продължават да фигурират като незавършено строителство. Всичко това рисува картина на счетоводна неразбория, която е трудно да бъде обяснена само с некомпетентност.

Още по-тревожно е неправилното отчитане на 78 119 лева, дадени за отчуждаване на земи за изграждане на улици. Тук одиторите изрично посочват неспазване на Закона за счетоводството относно вярното и честно представяне на имущественото състояние. Това е пряко посегателство върху принципите на прозрачност и достоверност на финансовите отчети.

Проблемите продължават и през 2024 година. При договора за „Обновяване на градски парк“ договорната стойност е 758 883 лева с ДДС, но в счетоводството е признат ангажимент от 908 500 лева. Разликата от 149 617 лева в повече е трудно обяснима. При друг договор, за строителен надзор на канализацията и пречиствателната станция в село Росен, договорът е за 314 160 лева, а признатият ангажимент е 299 880 лева. Разликата от 14 280 лева в обратната посока допълва картината на хаоса. Общо неправилно отчетените ангажименти по тези два договора възлизат на 163 897 лева.

Един особено интересен общински имот привлича вниманието. През 2024 година общината получава от държавата имот от 2 890 кв.м., предназначен „за търговски обект, комплекс“, с пазарна оценка 367 955 лева. При осчетоводяването Сметната палата установява поредица от неправилни операции, като само неправилно отчетената разлика е 359 357 лева. Този имот, с Акт №6416 от 2 юли 2024 година, заслужава отделно разследване – неговият идентификатор, точното местоположение, причините за предоставянето му от държавата и какво се случва с него след това, могат да разкрият много. Дори една счетоводна грешка за 87 978 лева, при която амортизация на сгради е отнесена като разход за пощенски и телекомуникационни услуги, макар и определена като техническа, допринася за общото впечатление за небрежност и липса на контрол. На този фон, появата на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в картината не е изненадваща, но мащабът на нейното присъствие е стряскащ. За периода от 2024 до август 2026 година, Община Созопол е била обект на поне осем отделни доклада на АДФИ: ДИД6-БС-17 (1 август 2024 г.), ДИД6-БС-25 (18 декември 2024 г.), ДИД6-БС-8 (21 май 2025 г.), ДИД6-БС-41 (5 ноември 2025 г.), ДИД6-БС-42 (17 ноември 2025 г.), ДИД6-БС-9 (актуализиран през 2026 г.), ДИД6-БС-12 (актуализиран през 2026 г.) и ДИД6-БС-28 (20 август 2026 г.). Този интензитет на проверки сам по себе си е червен флаг, който сигнализира за дълбоки и системни проблеми. Един от тези доклади, ДИД6-БС-41 от 3 октомври 2025 година, разкрива нещо много по-сериозно от счетоводна забележка. Той установява, че през 2024 година Община Созопол е превишила допустимия размер на годишните плащания по общинския дълг с 43 771,89 лева. АДФИ изрично заявява: „През проверяваната отчетна 2024 г. в Община Созопол не е спазено ограничението по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ и е налице нарушение на бюджетната дисциплина.“ Но най-важното е, че АДФИ посочва кмета като отговорен, като орган на изпълнителната власт и ръководител на изпълнението на общинския бюджет. Резултатът е Акт за установяване на административно нарушение №11-01-642 от 2 октомври 2025 година, съставен на кмета на Община Созопол. Това вече не е просто констатация, а пряко доказателство за административна отговорност, което превръща цялата история в новина от първа страница.

Същият доклад разкрива и детайли около един стар, но огромен кредит от 22 милиона лева. Договорът е от 18 септември 2018 година между Община Созопол и „УниКредит Булбанк“, предназначен за рефинансиране и погасяване на задължения, както и за финансиране на инвестиционни намерения. Първоначалният краен срок е 25 септември 2030 година, но поредица от анекси – през 2020 и 2021 година за гратисни периоди, и през 2024 година за предоговаряне на лихвата – изместват срока до 25 юни 2031 година. Само през проверявания период по този кредит са извършени плащания за 2 830 995,32 лева, от които 2 100 000 лева главница и 730 915,24 лева лихви. Това отваря нова линия за разследване: колко от тези 22 милиона лева остават за плащане към днешна дата, какви инвестиции са финансирани с тях и каква е общата цена на кредита след всички анекси.

Обществените поръчки също крият своите тайни. При поръчката за охрана през 2025 година, общината кани точно три дружества: „Сириус секюрити“ ООД, „Спейс секюрити“ ЕООД и „Ви Ен Ви протект“ ЕООД. Офертите са подозрително близки: 252 720 лева без ДДС от „Сириус секюрити“, 252 000 лева от „Спейс секюрити“ и 252 144 лева от „Ви Ен Ви протект“. Разликата между най-ниската и най-високата оферта е едва 720 лева, или около 0.29%. „Спейс секюрити“ печели, подписвайки договор за 272 000 лева без ДДС. Въпреки тази ценова близост, АДФИ, проверявайки процедурата, заключава: „Договорът … е сключен законосъобразно.“ Това означава, че не можем да твърдим пряко за нагласена процедура, но близките оферти и повтарящият се победител дават сериозно основание за проверка на свързаността между фирмите, техните собственици, управители и историята им на участие в други обществени поръчки. Същата „Спейс секюрити“ е изпълнител и по предходния договор за охрана от 27 май 2024 година, като анекс за увеличение на цената заради минималната работна заплата също е обявен за законосъобразен от АДФИ. Любопитен детайл е, че след връчването на доклада от финансовата инспекция, в определения срок „не постъпиха писмени становища по доклада“, което оставя констатациите на АДФИ непроменени.

Поръчката за горива също заслужава внимание. АДФИ проверява доставки на горива през Софийската стокова борса. На 9 януари 2025 година е сключен договор за дизелово гориво Б6 за Регионалното депо за неопасни отпадъци, с прогнозно количество 70 000 литра и стойност 149 324 лева без ДДС. Участват „Мазерини“ ЕООД като представител на Община Созопол, „Еко оренда“ ЕООД и крайният продавач „Интертрейдинг“ ЕООД. Тук е необходимо да се провери свързаността между тези три фирми, техните собственици, управители и други договори с общината.

Особено интересен е доклад ДИД6-БС-28, който е възложен по чл. 5, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция. Това основание, за разлика от рутинните проверки, предполага наличието на сигнал или собствена инициатива на АДФИ, което придава допълнителна тежест на констатациите. На хоризонта се задава и втори АУАН, който изглежда още по-интригуващ. При ДИД6-БС-12 от 2026 година, медийна публикация, позоваваща се на самия доклад и решение на общината, посочва АУАН №11-01-399 от 23 април 2026 година, съставен на кмета във връзка с обществена поръчка. Макар и все още да не е окончателно потвърден от първоизточника поради технически причини, наличието на самия доклад в регистъра на АДФИ като актуализиран по чл. 17 от ЗДФИ го прави една от най-важните следи за разследване.

Дори извън общината, АДФИ е проверявала и „Делтатур“ ООД, гр. Созопол, с доклад ДИД6-БС-23, публикуван на 1 септември 2025 година. Макар и да не означава автоматично връзка с общината, проверката на предмета на инспекцията, собствеността на дружеството, имоти, концесии, обществени средства и отношения с Община Созопол може да разкрие неочаквани преплитания. В заключение, документално доказаната картина е повече от ясна: през 2024 година Община Созопол нарушава законовото ограничение за плащанията по дълга, АДФИ определя това като нарушение на бюджетната дисциплина, определя кмета като отговорен и на 2 октомври 2025 година му съставя АУАН №11-01-642. Това е сърцевината на една история, която далеч надхвърля рамките на рутинна административна грешка. Системните нарушения, липсата на контрол, множеството инспекции от АДФИ и подозрителните обществени поръчки рисуват един тревожен портрет на общинско управление, което сякаш е изгубило посока, а може би и морал. Следващата стъпка е да се разкопае всеки доклад на АДФИ, да се проследят всички АУАН и наказателни постановления, да се анализират конкретните обществени поръчки, имената на изпълнителите, съдбата на имот №6416 и всички общински имотни сделки. Защото именно там, зад числата и документите, се крие истината за хората, фирмите, договорите и парите, които оформят дълбоките води на тази общинска бездна.

КОМЕНТАР НА СВОБОДНИЯ КАНАЛ:

„Вижте, приятели, това, което излиза от Созопол, не е просто мътилка, това е цунами! Под фасадата на морски курорт, облизван от туристи и инвеститори, се крие една дълбока, мътна схема, която бълва скандали като от подземен вулкан. Сметната палата, тази уж строга институция, вече две поредни години бие камбаната – бюджетна дисциплина? Забравете! Правилата са за наивници, за даскалици и пенсионери, но не и за тези, които управляват милиони. Общинският дълг, който би трябвало да е под контрол, прелива, разлива се като порой, и никой не дава обяснение.

А липсата на одитен комитет? Ами, нали няма кой да рови! Няма кой да задава неудобни въпроси. Пълна амнезия за законите, пълен синхрон в бездействието. И когато Сметната палата накрая директно казва: „Неефективен контрол!“, това не е просто канцеларски език, това е присъда! Присъда за разсипия, за безхаберие, а може би и за нещо много по-сериозно.

Но истинският шок, истинската бомба, идва от АДФИ! Тези момчета, които уж са на заплата от държавата, явно са се поизпотили и са извадили на светло нещо, което ще разтърси Созопол до основи. Два акта за административни нарушения на кмета! Не един, а два! Първият – за нарушена бюджетна дисциплина, което е като да хванеш хамалин да краде от касата. А вторият? За обществена поръчка, разбира се! Там, където са парите, там е и далаверата.

И докато тези нарушения се трупат, фирми като „Спейс секюрити“ жънат поръчки за охрана, като по чудо винаги са най-добри, най-близки, най-удобни. Едни и същи играчи, едни и същи сценарии. Същото важи и за горивата – „Мазерини“, „Еко оренда“, „Интертрейдинг“… Все имена, които трябва да бъдат проверени под лупа.

А 22-милионният кредит от „УниКредит Булбанк“? Това е чудовище, което дълго ще тежи на гърба на общината, докато някой не разрови къде точно са отишли тези пари.

Всичко това не е просто лошо управление, приятели. Това е система. Система за източване, за безконтролие, за престъпна небрежност, която вече има конкретни имена, конкретни числа и конкретни актове. Прокуратурата вече няма избор – трябва да влезе в Созопол и да разрови този кълбо от змии. Защото ако не го направи сега, утре ще е късно. Созопол заслужава не само море и слънце, а и чиста, прозрачна администрация. А сега виждаме само мрак и мътни сделки!“

Източник: sik.bg