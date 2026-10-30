Контейнерите от потъналия кораб в Черно море крият риск от замърсяване

Десетки контейнери с товари плават в Черно море, след като контейнеровоз беше ударен от три дрона край нос Калиакра, а по-късно потъна. Сред превозваните стоки има химикали, литиево-йонни батерии, киселини, различни стоки и хранителни продукти. Какви са потенциалните екологични последици за морската вода и българското крайбрежие?

Към момента няма отчетено замърсяване, но институциите продължават да следят ситуацията и да вземат проби от различни точки по Черноморието.

От началото на инцидентите с плавателни съдове в Черно море Басейнова дирекция извършва мониторинг на морските води по разпореждане на Министерството на околната среда и водите. Последните проби са взети от Дуранкулак, Шабла и Калиакра, както и от две точки в Южното Черноморие.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция: Към момента от началото на този мониторинг не отчитаме превишения по нито един от показателите, които сме заложили, а именно тежки метали, физико-химични елементи за качество и нефтопродукти. Изключение прави пунктът в Созопол, където има превишение на амониев азот, но това не можем да обвържем пряко с инцидентите.Основното притеснение е свързано с евентуалното попадане на опасни вещества от контейнерите в морската вода.

Според направените от морското училище във Варна моделирания плаващите предмети следват основното течение от север на юг, покрай българското Черноморие.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция: Ние сме готови да реагираме във всеки един момент с допълнителни анализи на водата.

Възможно е контейнерите да не достигнат до българския бряг. Опасност съществува и при потъването на контейнерите. Морската вода е силно корозионна и с течение на времето може да наруши целостта им, което да доведе до изтичане на превозваните вещества.