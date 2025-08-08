Издирваният от МВР прокурорски син от Перник засечен на плаж в Черноморец Прокурорският син кара необезпокоявано лятата си ваканция на Южното Черноморие, защото полицаите нямали време да се занимават с него https://crimes.bg/vodeshha-tema/izdirvaniyat-ot-mvr-prokurorski-sin-ot-pernik-zasechen-na-plazh-v-chernomorec-3/169509 Crimes.bg

Васил Михайлов – прокурорският син от Перник, който от 12 юни е обявен за издирване от МВР заради рекет и побой, е бил засечен преди броени дни на плаж в курортния град Черноморец.

Очевидци твърдят, че на 25 юли са видели 22-годишния бабаит да събира слънчеви лъчи на Централния плаж в Черноморец в компанията на двама татуирани и късо остригани младежи и две момичета в тийнейджърска възраст.

Васил Михайлов криел очите си зад слънчеви очила и не свалил нито за момент бейзболната си шапка, но въпреки това, те успели да го разпознаят.

„Беше със сини шорти на „Баленсиага”, бял потник и дегизиран с бяла шапка, с която влизаше дори в морето да се къпе. Не успяхме да го заснемем, тъй като той и неговите придружители постоянно се оглеждаха в хората от съседните шезлонги, а и в нас самите.

Прекара час и половина на плажа в следобедно време, тръгна си около 17 часа. Около час по-късно, когато си тръгнахме от плажа, сигнализирахме полицаи от патрулен автомобил на РУ Созопол, които засякохме в Черноморец, че сме видели издирваният прокурорски син. Те обаче изобщо не проявиха интерес.

Посъветваха ни да подадем писмен сигнал в полицията в Созопол, или да се обадим на тел. 112, те изпълнявали друга функция и нямали време да се занимават с него – следели за пияни шофьори на пътя.

Не подадохме сигнал, защото не искахме да си разваляме морето в писане на обяснения, а и защото е публична тайна, че Васил Михайлов се ползва с чадър от прокуратурата и от МВР“, разказа софиянец, прекарал лятна почивка на Черноморец със съпругата си.

22-годишният Васил Михайлов, който е син на окръжния прокурор от Перник Бисер Михайлов, се укрива от органите на реда вече повече от месец, след като на 12 юни т.г. отвлече с колата си и впоследствие преби от бой 31-годишен перничанин, който уж му дължал сумата от 2000 лева.

Поредното престъпление на прокурорския син беше извършено само два месеца, след като той се сдоби с осъдителна присъда за серия от безпричинни побои в Перник.

Оказа се, че тази пролет Михайлов е бил пуснат от ареста с най-леката мярка за неотклонение – „подписка“, въпреки, че срещу него се водят серия от дела за побои, по едно от което той беше осъден на 4 години затвор на първа инстанция.

Дни след като пернишкия прокурорски син беше обявен за издирване, излязоха данни, че той е рекетирал собственик на автосервиз да му даде 5 000 лева – сума, която Михайлов уж бил упълномощен да събере от името на друг човек.

Твърди се, че младият бабаит изпълнява ролята на лихвар – дейност, заради която преди години бяха арестувани, но впоследствие оправдани от съда неговия баща Бисер Михайлов и вуйчо му Васил.

След като Васил Михайлов изчезна безследно и беше обявен за издирване от МВР, неговият баща – прокурорът от Окръжна прокуратура в Перник Бисер Михайлов публично го призова в телевизионно интервю да се предаде и да докаже, че е невинен.

Издирваният прокурорски наследник пък записа и разпространи чрез социалните мрежи свое видеообращение, в която се обяви за жертва на полицията в Перник и на кмета на града Станислав Владимиров и обеща, че скоро ще се предаде в полицията в присъствието на свой адвокат.

Появиха се дори данни, че прокурорският син първоначално се е укривал в къща за гости в град Земен, която е собственост на родителите на пернишки полицай.

Информацията, че Васил Михайлов се припича на плаж в Черноморец, докато МВР се прави, че го издирва, беше потвърдена и от няколко независими един от друг източници от миньорския град.

Според думите им, всички в Перник знаели, че прокурорския син ваканцува на Южното Черноморие и обитава апартамент в жилищен туристически комплекс, който бил собственост на мастит лихвар от Перник.

Източник: Уикенд