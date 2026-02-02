Ильо Пимка завлякъл още 10 млн. евро за стадиона на „Ботев“ (Пд)

Шефът на „Ботев“ (Пд) и бос на фирмата ПИМК Илиян Филипов е получил още над 10 милиона евро за непрекъснатите строежи и ремонти на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Парите идват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като се отпускат през общината. Оформени били като таен анекс още през 2024 г., а сумата уж трябвало да се използва за някакви си изисквания на ФИФА и УЕФА, за да може националният отбор на България да играе там. Нищо че льольовците ни ги няма никакви и никой дори не иска да ги гледа.

Според наличните данни дотук стадионът е погълнал над 50 милиона евро, като почти цялата сума идва от парите на данъкоплатците. Съоръжението се строи от 2013 г. насам, като непрекъснато се отпускат нови и нови милиони за какво ли не. Последно фирмата ПИМК на Филипов е получила 10,22 милиона евро, а сега тя и близки до нея структури се облизват и за поредната поръчка за над 6,5 милиона.

Преди това дружеството на Ильо Пимка, както наричат в Пловдив шефа на „Ботев“ (Пд), взе над 22 милиона евро още при първия търг за реконструкцията на стадиона през 2020 г. По-нататък останалите суми се отпускаха след поредица от препроектирания под предлог за реализация на инсталации, скрити зад мазилки, замазки и др. Миналия юли се хвърлиха допълнителни пари за преустройство на веднъж вече построени съблекални, медийни зони, помещения, модернизация на осветление и др.

Ильо Пимка, който е бивш таксиметров шофьор, се оказа в много сладко положение – хем прави стадиона, хем се явява шеф на футболния клуб „Ботев“ (Пд), който играе там. Другата му особеност е, че все гравитира около силните на деня, макар че там не го траят дълго време. В момента Пимка кръжал около лобито на Румен Радев. Разчитало се, че той ще е един от спонсорите на предизборната кампания на бившия президент. Със задачата да го ангажира бил натоварен Иван Демерджиев, бившият вътрешен министър на Радев. С какви пари обаче ще бутат Радев напред? Разбира се, че с онези от данъкоплатците, които му наливат като бесни за стадиона.

А в същото време „Ботев“ (Пд) се шири в луксозния футболен комплекс срещу скандално ниския наем от 2800 евро на месец.

На всичкото отгоре не ги е плащал от няколко месеца насам по данни на общината. И то при положение че последният счетоводен баланс сочи приходи от близо 15 милиона евро и над 50 000 евро печалба.

Илиян Филипов се намира в „Ботев“ (Пд) след като предишният собственик Антон Зингаревич от Русия беше изпъден от България като опасен за националната сигурност. В Пловдив Ильо Пимка има имидж на типично парвеню от новозабогателите. Така например той кара „Ролс Ройс“ по джапанки, а веднъж го видели с мрежести обувки като шофьор от градския транспорт. Във футбола се забърка в редица скандали, последният от които с преминаването на нападателя Армстронг Око-Флекс в „Левски“.

Ильо Пимка виеше като линейка, че ще спре трансфера и ще издейства наказание за сините. Оказа се обаче, че самият футболист имал договор да си тръгне, когато поиска срещу задействане на откупна клауза от 300 000 евро.

Филипов е често на мушката на запалянковците, недоволни от управлението му. В хода на един от скандалите публично заплаши с каруцарски тон привърженик на отбора. Личният му живот също се коментира в Пловдив, като според последните слухове Ильо Пимка се е хванал с някаква помакиня от Асеновград. Дали е вярно или не обаче, това само той си знае.

Източник: Уикенд