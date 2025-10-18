Голи снимки на хубава депутатка на Слави, са причината да се предлага затвор за журналисти

Еротични снимки на депутатката Петя Димитрова от „Има такъв народ“, направени преди повече от 10 години и задигнати от телефона й, са причината, заради която депутатите на Слави замалко да хвърлят в мрак свободата на словото в България. А лидерът им Трифонов дори не подозирал, че подопечните му готвят подобни мракобесни промени в Наказателния кодекс, разкриват няколкото останали със здрав разум избраници от ИТН в парламента.

По думите им именно любимият вестник е причината Тошко Йорданов и компания да извадят секира срещу медийната свобода да разобличава мръсните ризи на политиците, след като пръв огласи, че депутати от почти всички политически сили разполагат с пикантни фотоси на колежката им от „Има такъв народ“ Димитрова, без обаче да споменава името на избраницата. Още преди кадрите да се появят из интернет, пернишката блондинка изпаднала в истерия, че те са станали обществено достояние. Снимките бяха разпространени от Николай Бареков, а според запознат, те са му били предоставени от лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов. Той пък ги имал от предишно гадже на Петя.

Кадрите били разпространени от Ивелин Михайлов

Димитрова набързо успяла да натисне колегите си от партията да поправят Наказателния кодекс и дори да поставят минимална граница на наказание за подобни „новини“ в медиите от 1 година затвор, и то без това да стига до ушите на председателя на партията Слави Трифонов.

Минимална граница апропо не съществува дори в текстовете в НК, касаещи подготвяне на реално престъпление, дори и за организирана престъпна група, ала влиятелната Димитрова отсякла, че честта й трябва да бъде защитена с минимум година в зандана за публикувалите голите й снимки. Имало възгласи против от депутата Филип Станев, както и от колегата му Станислав Балабанов.

Някои смятали, че трябва лидерът поне да бъде осведомен за идеята, но други настояли, че е крайно време да се направи нещо в медиите да не текат пикантни материали. Така депутатката от ИТН Павела Митова и нейният възлюбен Тошко Йорданов се втурнали да осъществят плановете на опозорената си колежка.

Докато Слави научил от медиите за своеволията на депутатите си, а след това Бойко Борисов му се обадил и спасил свободата на словото, обяви самият лидер на ГЕРБ. Борисов обаче се оказва, че не е звънял на Дългия, с когото не са от години в добри отношения и се мълви, че още не си продумват, разказаха депутати. Всъщност Борисов е разговарял с други фактори в партията. Защо Слави просто не е натиснал депутатите си да оттеглят безумието, запитаха риторично негови хора с намигване – ами защото в партията имало сериозно сътресение между него и верния му доскоро Тошко Йорданов, отговориха самите те.

Драмата в „Има такъв народ“ от известно време била заради искането на Слави да си тръгне от коалицията и партията му официално да протегне ръка към президента Румен Радев, но депутатите му се дърпали сериозно и не искали да развалят благото си битие, отпадайки от сладки властови постове, разкриват запознати. В партията цари сериозен разрив между председателя и групичката около Тошко Йорданов, като се говори, че вторият се опитва да овладее напълно ИТН и да не допуска Слави изобщо да се меси в партийните схеми с останалите партньори, а да е просто лице на формацията, без кой знае какво влияние.

Източник: Уикенд