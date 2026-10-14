Филип Буков: Отказвал съм неколкократно да стана част от политически партии и съответно кандидат-депутат

Чета коментари и се убеждавам колко зле е положението в България. От една страна постоянно слушам как обществените личности трябва да имат позиция, която да отстояват, да са в помощ на народа и да не мишкуват. От другата страна чета, че ако заемеш позиция си платен бездарник, петроханец, нагаждач, неможач, не разбираш от нищо и трябва се скриеш някъде. Това написа в социалните мрежи актьорът Филип Буков и продължи:

Като рекламирах кампания на НЗОК бях обвинен от някакви фейсбук драскачи, че съм взел пари за реклама. После бях обвинен, че съм взел пари за празника на Варна. После кой знае още какво…

Рекламирам кампания против хазартната зависимост към НАП. Също така против наркотичната зависимост към агенция Митници. Участвал съм в десетки различни кампании, търгове, спортни и обществени инициативи, помагам за събирането на средства на нуждаещи се, и не знам още какво напълно безплатно и накрая излизам виновен, защото олигофрените мислят, че съм платен от някого или някъде. Отказвал съм неколкократно да стана част от политически партии и съответно кандидат-депутат. Отказвам да рекламирам вейпове, балони, всякакви продукти свързани с пороци. Пролетта отказах оферта от 300 000€ за реклама на хазарт. Винаги съм се стараел да съм добрият пример. И какво получавам!?

Голяма полемика сега, защото споделям кого подкрепям аз. Пари от тях не съм взел. Някой пост или други дивиденти няма да получа. Аз държавни средства не съм усвоявал. Правя го, защото смятам, че от всички кандидати тези са най-добрият избор! Само и единствено негативи трупам! Къде защото си затварям врати бидейки неудобен, къде защото настройвам хората срещу себе си. Само че, когато започна нещо аз го върша до край и няма да си замълча, заради едните неграмотни коментиращи.

Затова, с голямо нетърпение чакам да минат президентските и почвам да си гледам своя интерес. Ще съм тих, удобен, само шеги и закачки ще чувате и виждате от мен и никакви скрупули, когато се отнася до реклами и работни ангажименти. Като няма общество, за което си струва да се бориш, ще бъда егоист, комформист и ще си гледам своята изгода.

Благодаря Ви!

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