Фалира ли Иво Прокопиев заради градушка?

Един от най-богатите българи – собственикът на „Капитал“ и кръга съзвездия от фирми около него Иво Прокопиев може да фалира заради градушката, която е нанесла огромни щети на изграждания от него фотоволтаичен парк „Тенево Солар“ край село Тенево, Ямболско. Вече трети месец Прокопиев отчаяно се опитва да склони застрахователни компании да му изплатят рекордно обезщетение заради очукани панели от паднала през летните месеци градушка.

Природното бедствие унищожава голяма част от соларните му панели, което изправя бизнеса пред банкрут.

„Фирмата Тенево Солар Технолоджис“ претендира за материални щети на стойност внушителните 133.6 млн. евро. Застрахователите „Уника“ обаче (50%), „Дженерали“ (30% от риска) и „Групама“ (20%), отказват да платят цялата сума. Те признават само 23 млн. евро и отказват да дадат и стотинка повече, твърдят неофициално представителите на трите компании. За да ги принуди да платят повече, Прокопиев се опитва да ги притиска всячески и дори е потърсил съдействие от дипломатически и политически кръгове, твърдят запознати. Шансовете да получи 133.6 милиона евро обаче не са особено големи.

Застрахователите откриват силно противоречиви данни в броя на панелите и в спецификацията на оборудването. Данните за точен брой панели също са спорни, тъй като се установяват значителни разминавания в предоставената информация при сключването на полицата и фактите, и данните, представени от застрахованото лице, пише в доклада на инспекторите. По първоначални данни към момента на събитието в парка били инсталирани 397 592 броя панели и складирани 2008 броя на земята. В поле 2 нямало видими увреждания по монтирани и складирани панели.

Съгласно предоставените документи проектът е претърпял значителни промени в първоначалните си инвестиционни намерения, които впоследствие са одобрени съгласно чл. 154 от Закона за устройство на територията. Констатирани са промени в типа на фотоволтаичните панели, фундаментална промяна в архитектурата на инверторите, преминавайки от централна инверторна система към инсталирането на 648 трифазни, произведени от китайския концерн „Huawei“.

Според застрахователите щети има само в поле 1 на централата, а после 2 въобще не е увредено. Фирмата настоява за материални щети за 133.6 млн. евро, засегната строителна техника от градушката на стойност 250 000 евро, разчистване на останки – 2 млн. евро, и други. Застрахователите обаче признават за ударени от градушката 55-65% от панелите в поле 1 на стойност около 21 млн. евро и с останалите по-малки щети, но искат да се докажат действително извършени разходи – щателна документация на всички разходи за ремонт и подмяна, включително труд, материали и транспорт.

Освен това намират сериозни бъдещи проблеми с фотоволтаичния парк. Инспекторите откриват, че тревата в него не се коси, което води до сериозна опасност от пожари, като настояват за мерки за превенция и план за действие. Също така пожарните резервоари да се поддържат пълни и помпите в готовност за водочерпене.

Проектът край ямболското село Тенево е собственост на базирания във Виена фонд „Renalfa“, като един от учредителите му е Иво Прокопиев, а останалите са неговите приближени Константин Ненов, Иван Ненков, а друг интересен съдружник е Лидия Шулева, бивш вицепремиер, министър на труда и след това на икономиката при управлението на царя между НДСВ и ДПС, пише в сайта на компанията „Соларпро холдинг“ на Иво Прокопиев. Фирмата „Тенево Солар Технолоджис“ ЕАД има да връща заем в размер на 50 млн. евро на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Други кредитори в консорциума са черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), унгарската ОТР Банк (компанията майка на банка ДСК), словенската Нова Любянска банка (NLB), италианската „Уникредит“ (компанията майка на „Уникредит Булбанк“) и австрийската „Комуналкредит“, който обичайно кредитира различни бизнеси на Прокопиев.

След като в продължение на години източваше джоба на всички български граждани през надутата „зелена добавка“ в сметките ни за ток, сега Иво Прокопиев посегна и към стотиците милиони от ЕС, които страната ни трябва да вземе по линия на Плана за възстановяване. По-конкретно към почти 1 млрд. лева, с които България ще финансира строежа на по-големи ВЕИ централи с акцент върху възобновяемите енергийни източници с батерии за съхранение на ток. Грандиозната сума беше заложена в пренаписвания на няколко пъти български вариант на плана, именно при правителството на Кирил Петков.

Според хора от бизнеса в последните години Прокопиев е съумял отново да изгради мащабна мрежа от офшорни и задгранични компании. Бизнесът потръгнал отново, но засега заради щетите от градушката върху фотоволтаичния парк империята на бизнесмена отново е разклатена.

Преди години КПКОНПИ внесе иск за запор на „престъпно придобито имущество“ за над 200 мн. лв. на разградския олигарх. В масивния документ надлежно бяха описани всички свързани с него компании – в това число не само в България, но и в още 16 държави.

„В хода на проверката е установена свързаност между юридически лица и чуждестранни търговски субекти“, регистрирани в Малта (6 фирми), САЩ (3), Кипър (9), Великобритания (2), Швейцария (2), Нидерландия (3), Остров Ман (3), Португалия (1), Люксембург (3), Швеция (1) и Дания (1), стана ясно от документа. Искът обаче падна в съда.

