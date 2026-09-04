ЕКСКЛУЗИВНО! Сретан Йосич идва в България за погребението на Иво Гела? (СНИМКИ) Варненският ъндърграунд бос издъхнал след нарко оргия в Св. Константин и Елена https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-sretan-yosich-idva-v-balgariya-za-pogrebenieto-na-ivo-gela-snimki-3/200428 Crimes.bg

Ще дойде ли Йоца Амстердама във Варна да изпрати близкия си другар Иво Гела? Тази мълва обикаля ъндърграунда в последното денонощие след като стана ясно, че едно от знаковите лица на престъпния свят Иво Иванов е починал при меко казано мистериозни обстоятелства.

Сретан Йосич и варненското страшилище приживе бяха изключително близки по линия на общия им сенчест бизнес, свързан с трафик на забранени вещества. Последният им кадър заедно пък бе заснет преди година и половина, на погребението на друг скандален бизнесмен от Сърбия - Желко Рутович.

Тялото на Иво Гела е било намерено вчера (бел.ред. - на 3 септември т.г.), в заключено апартамент във варненския курорт “Св. Константин и Елена”. Лобното му място е на няколко метра от култовото заведение Иванчов Хан, по пътя за кк “Слънчев ден”, издадоха криминалисти, извършили огледа.

Аверите на Гела последно са го чували и виждали жив на 26 август т.г., когато бил рождения му ден. От тогава телефонът му давал свободно, а после връзката прекъснала. Разтревожени за състоянието му те отишли на място в кооперацията, която обитавал и извикали човек да разбие вратата.

Гледката била потресаваща - разследващите се натъкнали на неколкодневният му труп, по който нямало видими следи от насилие. Според близки до варненския бос, той най-вероятно е издъхнал от наркотично предозиране. Гела имал лошия навик да се затваря в дома си със седмици и да се отдава на дрога-маратони в пълно усамотение.

Най-вероятно този път сърцето му не е издържало на промишлените количества, които предпочитал да пуши, свити в цигара, вместо да ги шмърка през носа. Тъй като на родния пазар почти няма истински кокаин, със сигурност белите прахчета, които е употребил, са били долнопробна мешаница от метаамфетамини и амфетамини, способни да направят мозъка на пихтия, редят варненски ченгета.

Кой последно е бил с Иво Гела на рождения му ден, кога този човек е напуснал апартамента му в “Свети Константин и Елена” и точния ден и час на смъртта ще станат ясни съвсем скоро.

Едно е сигурно - утре Варна ще почернее от мафиотски величия, които приживе са били в най-тесния кръг на мъртвия представител на някогашната ВИС-2.

Освен Сретан Йосич, венци и цветя на гроба му се очаква да поднесат зловещи представители на Которския мафиотски клан от Черна Гора, както и знакови фигури от бившите юго-републики.

От родния ъндърграунд за последно сбогом е много вероятно да пристигне Митьо Очите от Бургас, Христо Асенов-Бацата, Къци Маймуната, вдовицата на Бай Миле Силвия Панагонова, самият Младен Михалев-Маджо, плевенският бандит Камен Куката, Данчо Пръча, Юри Пора, и още стотици знайни и незнайни представители на криминалния контингент.

Източник: crimesbg.com