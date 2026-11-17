Катя Панева: Подкрепата за децата с увреждания трябва да бъде гарантирана със закон, а не да зависи от политическата воля на управляващите https://crimes.bg/vodeshha-tema/katya-paneva-podkrepata-za-decata-s-uvrezhdaniya-tryabva-da-bade-garantirana-sas-zakon-a-ne-da-zavisi-ot-politicheskata-volya-na-upravlyavashtite/206054 Crimes.bg

Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание ще разгледа днес, 17 ноември, от 16:00 ч. на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, внесен на 21 октомври 2026 г. от народния представител от „Демократична България" Катя Панева и група народни представители.

Законопроектът предвижда две основни промени - въвеждане на автоматичен механизъм за ежегодна актуализация на месечните помощи за деца с трайни увреждания и премахване на практиката част от тези средства да се използват за финансиране на личната помощ за същите деца.

Първата предложена промяна предвижда от 1 януари всяка година месечните помощи за деца с трайни увреждания да се увеличават автоматично с по-високия от два показателя - ръста на линията на бедност или годишната инфлация. Механизмът ще обхваща децата с 50 и над 50 процента трайно увреждане, като ще се запазят различните размери на помощите според степента на увреждането и предвидените в закона категории семейства.

Последното увеличение на тези помощи е от 1 януари 2024 г. През 2025 и 2026 г. размерите им остават непроменени въпреки поскъпването на лечението, рехабилитацията, терапиите и ежедневните грижи. За пълнолетните хора с трайни увреждания вече съществува автоматичен механизъм, обвързан с линията на бедност, но аналогична гаранция за децата липсва.

Катя Панева приветства предвидените по-високи размери на помощите в проекта за бюджет за 2027 г., но обръща внимание, че в бюджетната прогноза за 2028 и 2029 г. те отново остават непроменени. Според нея еднократното увеличение не е достатъчно, тъй като финансовата подкрепа за децата с увреждания не може да зависи от моментната политическа воля на управляващите. Необходим е устойчив законов механизъм, който да създава предвидимост както за семействата, така и за държавния бюджет.

Втората промяна предвижда държавният бюджет да поема изцяло финансирането на личната помощ за децата с 90 и над 90 процента увреждане, без това да намалява месечната финансова подкрепа за тях. В момента при ползване на лична помощ до 194,29 евро месечно се пренасочват от средствата, предназначени за детето, за заплащане на неговия асистент.

Според вносителите личната помощ и финансовата подкрепа не са взаимозаменяеми. Асистентът осигурява ежедневната грижа, но не може да замени рехабилитацията, специализираните терапии, лекарствата и медицинските изделия. Когато родителят изпълнява функциите на личен асистент, възнаграждението му е заплащане за положен труд, което не отменя останалите разходи за детето.

Законопроектът получи подкрепата на омбудсмана на Република България и Националния съвет за хората с увреждания. Изрична подкрепа изразиха и Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Против се обявиха Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите.

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя по принцип предложените изменения, като посочва, че те преодоляват реални дефицити в системата за подпомагане. В становището си тя подчертава необходимостта личната помощ да се разглежда като допълващ механизъм, а не като алтернатива на финансовата подкрепа за детето.

Предложените законодателни промени са предвидени да влязат в сила от 1 януари 2027 г.