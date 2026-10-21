Ексклузивно! Пеевски към Радев: Насилието води само към едно - към край на това правителство! (ВИДЕО) Скриха г-жа Йотова, от пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората, посочи лидерът на ДПС https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-kam-radev-nasilieto-vodi-samo-kam-edno-kam-kray-na-tova-pravitelstvo-video/204019 Crimes.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски изрази своето разочарование, че управляващите скриха кандидат-президента Илияна Йотова по темата за помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, по-известен като Петричкия Ескобар.

На второ извънредно заседание депутатите на Радев не се регистрират в зала, с което провалят кворума, а оттам и изслушването на отговорните за помилването лица.

"Скриха г-жа Йотова. Да дойде и да каже. Управляващите са в пълна истерия. Само насилие. Натиск върху кметове, върху партии. Наблюдавам резултатите на социологическите агенции. Виждам какви са притесненията им.

И най-вече - доходите на хората - пълна лъжа. Цените в магазините - пълна лъжа. Цените на горивата са по две. Доходите намаляват, цените се увеличават. Енергията поскъпна.

Виждам вчера премиерът супер притеснен. Да си свършат работата. От пълнене на касите не могат да свършат нищо за хората.

С натиск няма да стане. Насилието води само към едно - към край на това правителство", категоричен е Пеевски.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu