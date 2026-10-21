Ексклузивно! Делян Пеевски: Румен Радев и Николай Копринков са върхът на олигархията! (ВИДЕО) Като седят, трябва да се погледнат в огледалото в кабинета на премиера и да се видят, посочва той https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-delyan-peevski-rumen-radev-i-nikolay-koprinkov-sa-varhat-na-oligarhiyata-video/204029 Crimes.bg

Румен Радев и Николай Копринков са върхът на олигархията. Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той коментира обвинения на премиера Румен Радев, отправени по-рано днес по време на заседание на Министерски съвет.

"С интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР, на ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции, както се случват в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев", каза лидерът на ДПС и добави: "Той е иззел всички функции, според мен не знае кой е, всичко е смесено в главата му."

"Гледах тази злоба, това безсилие, толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията. Много ми хареса. Аз мога да го назова, той също трябваше да го назове - върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Искам ясно да го заявя", отсече Пеевски.

"Като седят, трябва да се погледнат в огледалото в кабинета на премиера и да се видят. Всичко отива при тези двама души. Мога спокойно да викна Демерджиев и той, след всичките си провали, да ги разкрие с блестящия си детективски ум. Олигархията е на едно място и тя е в кабинета на премиера", продължи лидерът на ДПС.

Относно Пътя на Копринката, той каза: "Медиите са пълни с тези неща. Цитирайте ги, говорете ги. Всичко отива при тях. И всички неща, в които ровичкат всички хора в момента, ще стигнат до едно място - до тях и до техните семейства. Пътят е само един и той е към кабинета на министър-председателя Румен Радев. Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев."

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu