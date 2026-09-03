До 2-3 години АМ "Хемус" ще бъде завършена до Велико Търново, увери министър Шишков

До 2-3 години автомагистрала "Хемус" ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание.

"И като казвам, че стигна до Велико Търново, не казвам, че няма да построим магистрала "Хемус". Само че за лот 7 се наложи препроектиране, и когато се налага препроектиране на лот 7 аз мисля че е най-разумно и то не политически, а експертно да изчакаме осмия лот, защото ако се наложи заради промяната 7-ми лот и частична промяна на лот 8-ми, не казвам, че ще се случи, те да вървят заедно. Защото те на практика решават един и същи транспортен проблем - от пътен възел до пътен възел", каза той.

Заради всичко това ясен срок за завършване на цялата магистрала не може да бъде даден, каза още министър Шишков. Той обвини предишните управляващи, че договорите, сключени със строителните фирми, ощетяват държавата.

В момента се водят преговори за промяната им. "Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на "Автомагистрали" и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори. Не мога нищо да кажа. Имаме правен анализ, но интереса на държавата ще бъде така защитен, надявам се всички да бъдете приятно изненадани, и това ще бъде истинското мото за довършване не само на магистрала "Хемус", а за това да направим всички онези 800 км. магистрали, които даже не ни ги обещаха", коментира регионалният министър, цитиран от общественото радио.