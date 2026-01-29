Делото за убийствата на хазартни конкуренти срещу Черепа изчезна в прокуратурата Процесите срещу Васил Божков зациклиха тежко успоредно с политическите му напъни за изчистване https://crimes.bg/vodeshha-tema/deloto-za-ubiystvata-na-hazartni-konkurenti-sreshtu-cherepa-izchezna-v-prokuraturata-3/183696 Crimes.bg

Васил Божков изглежда е оправил проблемите си с правосъдието по третия начин. Делата срещу бившия хазартен бос, който е обвинен по дела за убийства на конкуренти, укриване на данъци за половин милиард лева, рекет на бивши съдружници и ОПГ в хазарта, зациклиха. Тежките престъпления очевидно вече не са на дневен ред нито за съда, нито за прокуратурата и развитие по тях няма. Успоредно с това Божков крои планове за завръщане в политическите среди и бизнеса като напоследък е доста активен – като участник в протести срещу правителството или поддръжник на още несформираната партия на президента Румен Радев.

Хронологията на рекордно бавното правосъдие изглежда така:

Точно преди година Софийският градски съд върна на прокуратурата криминалното дело срещу Черепа. По него той е подсъдим за подбудителство към убийствата на конкурентите си в хазарта Манол Велев и Йордан Динов, както и в опит за изнасилване на бившата шефка на Комисията по хазарта Мария Филипова. Заедно с него подсъдим е и Николай Станков, обвинен за стрелбата срещу Динов.

Година и половина след старта на делото през май 2024 г. процесът се намира в същата позиция – в самото начало, без яснота кога и дали ще стигне до същинско разглеждане по същество. След множество процедурни движения и връщания между съда и прокуратурата, отново е блокиран.

На 29 януари 2025 г. СГС върна делото на прокуратурата с абсурдни мотиви - производството по отношение на някои от обвиняемите не е било надлежно прекратено, а постановленията не са били правилно връчени, което нарушава правото на обжалване на подсъдимите.

След това „пътуването“ на съдебните документи до прокуратурата отне цели три месеца – за толкова бе изминато разстоянието от съда до държавното обвинение и то при положение, че двете институции се намират в една и съща сграда – Съдебната палата.

Протакането продължи с действията на прокуратурата - от април 2025 г. прокуратурата не може да внесе отново обвинителния акт, което е съмнително дълъг период за отстраняване на подобни пропуски, коментират магистрати, запознати с казуса.

Това е вторият опит да се потърси наказателна отговорност за разстрела на Динов. При първия, въпреки наличието на свидетелски показания, пред съда застава единствено предполагаемият физически извършител Николай Станков-Дългия. Странна случайност е, че и в двата случая делото е разпределено на един и същ съдия – Петър Стоицев въпреки принципа на случайно разпределение на дела, което е възможност 1 на 40.

Според обвинителния акт Йордан Динов е бил предупреждаван да прекрати дейността си и е подлаган на натиск, включително чрез контролирани държавни и полицейски служители. Още през 2012 г. свидетели посочват конкуренцията с хазартната фирма на Черепа като основна причина Динов да бъде отстранен. И двата опита за съдебно производство под ръководстното на Стоицев се отличават с бавен ход, протакане, процесуални нарушения и в крайна сметка – връщане или прекратяване на делото.

Този път обаче сметка освен роднините на Динов търсят и тези на Манол Велев. Според показанията на съпругата му Весела Лечева, Божков е поискал бизнеса му и го е заплашил, че ако откаже, „ще си удари муцуната в асфалта“. Три месеца по-късно заканата е изпълнена. Освен за наказание, семейството на Велев настоява за 5 млн. лева обезщетение от сочените за подбудител и извършител.

Рекордно бавно се движи и другият процес срещу Божков – този за ОПГ в хазарта заедно с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, които допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. Според обвинението, вследствие на тази престъпна дейност държавният бюджет е ощетен с над половин милиард лева.

На последното заседание в началото на януари, процесът за втори път беше отложен заради липса на технически експертизи. През есента на 2025 г. се оказа, че едно от вещите лица по експертизите е брат на адвокат на един от подсъдимите. Това е било ясно от самото начало на процеса, но конфликтът на интереси не е заявен от защитата на подсъдимите, което е минирало процеса.

Това налага изработването на нови експертизи. Близо 2 години след началото на това дело не са направени и т.нар. сравнителни образци за целите на изготвянето техническа и фоноскопна експертиза, тоест дали гласовете са на участниците в схемата, което е сред важните моменти по делото.

