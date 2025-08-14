Държавата се гаври: Като нямате вода, пийте шампанско,..но повече така не може

Като нямат хляб, да ядат пасти! Тази фраза се приписва на Мария-Антоанета. Дали е на френската кралица, съпруга на Луи XVI или не е, не е толкова важно. През столетията се е превърнала в нарицателно за арогантност. В съвременен плевенски вариант звучи така: като нямате вода, пийте шампанско. Или бира, да речем. Казва го държавата, в лицето на всичките си институции.

Дядо Вазов пък възторжено възкликнал: „Плевен падна!“ Имал предвид, че Осман паша и армията му капитулирали пред руските войски през 1878 г. и градът бил освободен. Плевен падна! – звучи и днес, но със сарказъм и болка. Градът три години е подложен на безводие и няма управленец, партия и власт, които да променят нечовешкото положение, в което е изпаднал някога процъфтяващия и жизнерадостен град. Плевен падна, но в лапите на безхаберието, корупцията и тоталната некадърност.

Преди ден пред общината отчаяни граждани опитваха за пореден път да изтръгнат някакъв смислен отговор от кмета д-р Валентин Христов. Удариха на камък. Човекът нямаше нито сили, нито аргумент за нещо повече по темата, освен празен поглед. Мрънкането, че така бил заварил ситуацията е най-малкото недостойно. А и се изтърка от употреба. И ето – министърът на МРРБ Иван Иванов свикал спешна среща за водната криза в Плевенско. Явно и до него вече е достигнала информация, че нещо се случва на 170 километра от кабинета му… За сведение на министъра в драматично положение са още Севлиево и околните села, Тетевен и села край него, Ловешко – въобще, някъде към десет града и близо 180 села в 57 общини. Секретарката не му ли каза?Изписани са хиляди редове за липсата на вода, причините и щедрите обещания на политици и власт. Нищо обаче не се променя, дори става по-зле. А вода има! Няма кадърни и некорумпирани лица, които да се заемат с нещата. Няма и няма. Както ги няма политиците с обещанията. Ето публикация в медиите от 11 юни, 2024 г.: Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов е кандидат-депутатът, събрал най-много преференции в родния си град Плевен – общо 2202. Друго заглавие, от повечко години: Над 50 хиляди на площада в Плевен на концерт на Слави. Тогава градът е бил над 100 000 жители, значи половината са се изсипали да почетат своя съгражданин. Може да се нарече народна любов! Тогава Слави беше певец и лидер на Ку-Ку бенд, днес е лидер на партия „Има такъв народ“. Защо като такъв не се появи на същия площад, да чуе как живеят хората при този нечовешки режим? Да не би да се бои от репликите, които ще го засипят?

Депутати от Плевен са следните лица:

Пламен Тачев Петров /ГЕРБ-СДС/

Валери Пламенов Лачовски /ГЕРБ-СДС/

Ивелин Първанов Първанов /Възраждане/

Димитър Иванов Аврамов /ДПС – Ново начало/

Стефан Иванов Бурджев /БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА/

Христинка Илийчева Иванова /Има такъв народ/

Богдан Валериев Богданов /Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България/

Марио Киров Рангелов /Алианс за права и свободи – АПС/

Ако има грешка, не е моя, защото списъка го взех от страницата на Народното събрание. До момента нито един от тези хора не си е нарушил почивката, за да се появи в града, да застане до хората, които излъгани, заблудени или по убеждение са си дали гласа за въпросните богато платени особи. Знам какво говорят хората за всички тях, както и за държавата, но няма как да ги цитирам. Но да знаят, че „майка“ е всяка втора дума. Никой – от най-дребния чиновник, до онзи на последния етаж, не го е еня какво се случва с всички, попаднали в безводния ад. Не знам дали се интересуват и от хората в огнения, но в момента пожарите вървят повече на медийния пазар… Едните горят, други нямат капка вода. Прибавете и растящите цени – уж еврото било виновно. Има и такива, които са на почивка със семействата. Повечето от тях са си я заслужили честно. Но ще се върнат и реалността ще ги погълне като септична яма. Хора, няма никой да ви помогне. Не го ли разбрахте. Трябва да измислите нещо, за да се спасите или да направите така, че онези „горе“ да се уплашат и да си размърдат задниците. Не знам какво точно трябва да стане, но знам със сигурност, че така повече не може. Знам също, че вода има. Има пари и за пожарни, вертолети и самолети. Но всичко или по-голяма част потъват в алчната паст на онези, които избираме, а след това те се отнасят с нас, като с боклука. И така: Като нямате вода, пийте … една студена вода… Не ви е до шеги, плевенчани и всички останали, подложени на геноцид от институциите, но остана ли ни друго? А циреят на недоволството расте ли расте. Мария-Антоанета е гилотинирана на 16 октомври 1793 г. на 37 години. Ако във Франция обаче по онова време имаше правосъдие като днешното българско, щеше да доживее до щастливи старини…

Източник: https://frognews.bg