Цветелин Йовчев ексклузивно: Ексглавният секретар на МВР Светлозар Лазаров е един от най-подготвените хора

Изключвам версията това да е специализирана операция срещу Урсула фон дер Лайен, коментира той по повод хипотезите за атака над самолета, с който тя дойде у нас, коментира той.

Ако се преценят професионалните и човешки качества на Светлозар Лазаров, искам да Ви кажа, че за последните години той наистина е един от хората, които се справят най-добре. От оперативна гледна точка той беше един от най-подготвените служители в системата. Това заяви в студиото на bTV бившият министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев по повод въпрос от водещите дали Лазаров оказва влияние на новия главен секретар във вътрешното ведомство Мирослав Рашков.

Не мога да кажа, че Светлозар Лазаров е бил под влиянието на Делян Пеевски, защото нямам такива наблюдения. Не мисля, че той е извършил нещо, което да води към тази посока, категоричен бе Йовчев.

По думите му да се правят такива прости аналогии за това, че Светлозар Лазаров и Мирослав Рашков са се срещали и че Лазаров по някакъв начин му е оказвал влияние, не е сериозно, заяви той. Онези, които хвърлят обвинения би трябвало да кажат кога, къде и на какво основание са били тези срещи. Ако двамата са се виждали с цел да поговорят за ситуацията в системата, да обменят мисли и да пият едно кафе, няма никакъв проблем. Това, че е бил главен секретар означава ли, че трябва да ограничи всичките си контакти след това, обърна се към събеседниците си ексвътрешният министър.

Поводът за гостуването на Йовчев в студиото бяха хипотезите за атака над самолета на Урсула фон дер Лайен.

„Генералният секретар на НАТО правилно дефинира проблема – имаме действия от страна на Русия, насочени към нарушаване на сигналите на световните GPS системи. Това е проблем, защото влияе на корабоплаване, въздухоплаване. Проблемът е глобален. Не можем да говорим за руска операция на наша територия, чиято цел е била самолета на Урсула фон дер Лайен. Няма мотиви някой да планира такава операция“.

По думите му това се извършва отвисоко – едни спътници се опитват да заглушат други. Ако трябва да се извърши на наша територия, това изисква да се вкара специализирано оборудване на около 1 км от мястото за кацане, което няма да доведе до реални заплахи за сигурността на фон дер Лайен.

„Изключвам версията това да е специализирана операция. Страната ни има пропуски в тази област, имаме неефективни мерки по отношение на защита на критичната инфраструктура, включително летищата, например срещу атаки с безпилотен летателен апарат. В тази посока трябва да се направи много“, каза още Йовчев.

Източник: informiran.net