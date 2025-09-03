Ексклузивно! Пеевски: Ще направя много разкрития, Радев да излезе още днес! Няма да позволя на никой да излъже хората Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава - заяви лидерът на ДПС-Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-shte-napravya-mnogo-razkritiya-radev-da-izleze-oshte-dnes-nyama-da-pozvolya-na-nikoy-da-izlazhe-horata/171633 Crimes.bg

„Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладели – Сорос и техните производни и човек, обикалящ страната“ – това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание (НС).

„Докато се вършат правилните неща за хората ще подкрепям кабинета.

Всички бележки, които имаме споделяме с тях. Смятам, че имаме чуваемост“ – заяви той в отговор дали ще продължи да подкрепя кабинета "Желязков".

„Няма да позволя никой да тресе държавата“ – категорично заяви Пеевски и поясни:

„От днес се влезе в президентска кампания. Всички се занимават само с кандидатите си.

Президентството се занимава само с това - да форматират кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия.

Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията.

Призовавам го днес да излезе.

Аз ще направя много разкрития по време на тези кампании и няма да позволя на някой да излъже хората.

Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава“.

Източник: svobodnoslovo.eu