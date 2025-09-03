Ексклузивно! Пеевски: Ще направя много разкрития, Радев да излезе още днес! Няма да позволя на никой да излъже хората

„Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладели – Сорос и техните производни и човек, обикалящ страната“ – това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание (НС).
„Докато се вършат правилните неща за хората ще подкрепям кабинета.
Всички бележки, които имаме споделяме с тях. Смятам, че имаме чуваемост“ – заяви той в отговор дали ще продължи да подкрепя кабинета "Желязков".
„Няма да позволя никой да тресе държавата“ – категорично заяви Пеевски и поясни:
„От днес се влезе в президентска кампания. Всички се занимават само с кандидатите си.
Президентството се занимава само с това - да форматират кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия.
Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията.
Призовавам го днес да излезе.
Аз ще направя много разкрития по време на тези кампании и няма да позволя на някой да излъже хората.
Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава“.
Източник: svobodnoslovo.eu