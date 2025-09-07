Ченге бияч в Сандански се размина само със забележка

Разследването за полицейско насилие в Районното управление в Сандански, е приключило тихомълком, разкриват запознати от Вътрешното министерство.

Припомняме, че скандалът се разрази с пълна сила в края на февруари, след като в социалната мрежа бяха разпространени кадри, на които полицаите Добри Панайотов и Ивайло Баладжанов респектират с палки двама братя в коридора на ареста. Това предизвика вълна от възмущение, още повече, че едното момче има и затруднения в говора. Дни наред родителите и съседи на децата протестираха пред Районното управление. Докато медиите гърмяха, и МВР се задейства да проверява. Но както е добре известно – всяко чудо е за три дни.

Докато историята беше все още гореща, се изразиха съмнения, че истината ще бъде колегиално потулена. И, „няма да повярвате“, но прогнозата се оказа точна.

Главният „възпитател“ на младежите – старши инспектор Добри Панайотов, който е шеф на „Охранителна полиция“ в курортния град, е погален с перце и са му дали възможно най-семплото наказание – забележка. Въпреки че срещу него по-рано е имало оплаквания, адресирани до „Вътрешна сигурност“ и „Инспектората“ на МВР. В тях се твърди, че той злоупотребява с властта си и има влияние върху разследвания, свързани с престъпления в града. Плюс връзки със силни на деня политици, включително и приятелство с бившия депутат и координатор на ГЕРБ в Сандански, някой си Стоян Стоев. Разбира се обвиняват го че покровителства важни клечки от подземния свят в района, но както е известно, подобни лица обикновено са в графата „агенти“ и „информатори“.

„Определени лица в Сандански са нанесли няколко побоя с телесни увреждания върху младежи през последните четири години, но никой от тях не е осъден – дори и условно. Причината е начинът, по който местната полиция води следствените действия“, твърдят запознати с методите на работа във вътрешното ведомство.

За насилието на ченгетата сигурно нямаше и да се разбере, ако не бяха социалните мрежи. Клиповете с изцепките на двамата блюстители на реда са записани и стигат до фейсбук, благодарение на техен колега. Той се е подписал в мрежата с измисленото име dimitar ivanov.

В дъното на разкритието стои люта конкуренция кой да стане шеф на полицейското управление в Сандански. Добри Панайотов е осветен като бияч в момент, когато е бил на прага да оглави управлението. Само че има други, които също са мераклии за поста. Един от тях (името се пази в тайна) вади скандалния клип с поредната изцепка на Панайотов. „Искам да подам сигнал срещу началника на охранителна полиция на гр. Сандански, който пребива хората в полицията безнаказано и деребейства из целия район, като се хвали, че го покровителства и пази кандидатът за кмет“, пише в мрежата dimitar ivanov.

Медиите подемат историята, циганската махала излиза да протестира, въпреки че от ареста на момчетата са минали няколко месеца. Двамата са задържани през ноември 2024 г, клипът е разпространен в края на февруари 2025 г. В края на лятото пък, както уверяват запознати, вътрешната проверка е приключила с наказание забележка.

Следващата стъпка е полицията в Сандански да се сдобие с нов началник. Казват, че онзи, който е извадил компромата, ще поеме поста. Предстои да видим дали и тази прогноза ще се окаже вярна.

А какво се вижда на клипа? Братята са изправени до стената в коридора на ареста, а Панайотов се разхожда волно край тях и ги заплашва: Ще ви разпукам муцуните, разбра ли ме?“. После удря с палката и нарежда: „Изпъни!“, а единият от братята казва: „Ох, ръката ме боли“. Панайотов му отвръща: „А вчера не те болеше като се би, а?! боли ли те ръчичката, а?“.

Другото ченге Ивайло Баладжанов пък задава риторичен въпрос „Абе мутра ли си ти?“. Питането е към задържаните, а не към колегата му. След като излизат кадрите в социалната мрежа, едно от момчетата споделя пред медиите и неща, които не се виждат на записа – били го с юмруци по главата и тялото, а също и с палка и накрая полицаят започнал да го обижда.

Призивите за „Оставка“, отправени на протестите към двете ченгета, явно не са чути. Добри Панайотов и Ивайло Баладжанов продължават да се грижат за реда и спокойствието в Сандански.

Семействата на пострадалите деца питат каква е причината те да бъдат бити и кой ще поеме отговорност за случилото се. За родителите е ясно, че няма да получат отговори. Историята вече е успешно потулена.

Източник: Уикенд