Без чалга в Античния театър

Управата на Античния театър в Пловдив отказа участие на фолк певицата Мария, която трябваше да подгрява довечера, 2 септември, на своя гръцки колега Константинос Аргирос.

В поредица публикации в социалните мрежи тя разказа, че решението не е еднолично, а съвместно.

„Здравейте, любими мои! Искам да се извиня на всички, които ме очакваха в Пловдив на 2.09, за това, че няма да присъствам! По решение на Античния театър и група интелектуалци попфолк изпълнители не могат да участват!“, написа певицата.

Според нея чистенето на морала трябва да започне от телевизиите, а не да се забранява на изпълнители от определени жанрове да пеят на сцена.

trud.bg