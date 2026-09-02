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Без чалга в Античния театър

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Lacho
7
Без чалга в Античния театър
Lacho
7

Управата на Античния театър в Пловдив отказа участие на фолк певицата Мария, която трябваше да подгрява довечера, 2 септември, на своя гръцки колега Константинос Аргирос. 

В поредица публикации в социалните мрежи тя разказа, че решението не е еднолично, а съвместно. 

„Здравейте, любими мои! Искам да се извиня на всички, които ме очакваха в Пловдив на 2.09, за това, че няма да присъствам! По решение на Античния театър и група интелектуалци попфолк изпълнители не могат да участват!“, написа певицата.

Според нея чистенето на морала трябва да започне от телевизиите, а не да се забранява на изпълнители от определени жанрове да пеят на сцена. 

trud.bg

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