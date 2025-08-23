Ванга предрекла на Георги Илиев: Ще те убие твой човек

20 години от разстрела на боса на ВИС-2 Георги Илиев се навършват на 25 август. Митичната му гангстерска слава и тази на брат му Васил според вече добре установена

традиция не минава без „намесата“ на най-известния български пророк Ванга. Има различни разкази за срещите й с двамата братя приживе и с близки до тях след смъртта им.

Твърди се, че петричката пророчица приела радушно Васил Илиев в края на 1994 г., който й дарил 5000 долара за построяването на храма в Рупите. Ванга се отнесла много топло, почти майчински с него, и на изпроводяк му казала само: „Внимавай“. Васил Илиев е убит в 21.03 часа в столичния квартал „Емил Марков“ на 25 април 1995 г. 3 куршума го пронизват смъртоносно, докато той шофира чисто новия си Мерцедес към столичен ресторант за рождения ден на майка си.

Пак на дата 25-ти, но през август 2005 г., е убит Георги Илиев, който е с една година по-малък от брат си Васил. Разстрелът става в 22.30 вечерта пред десетки свидетели до неговото заведение „Буда бар“ в курорта Слънчев бряг. Убийците на братя Илиеви не са разкрити и до днес, въпреки че преди години дори имаше арести за ликвидирането на Главния.

За разлика от големия брат Васил, Ванга е по-студена и строга с Георги Илиев. В същото време обаче е по-приказлива. Извадила го от обичайното му каменно спокойствие с предсказанието си. За срещата разказва пред медиите години след разстрела вдовицата на човек от подземния свят. Тя и убитият й съпруг често ходели на гости на Георги и Мая Илиеви. При едно от гостуванията Главния се отпуснал и споделил за срещата си с Ванга.

Георги Илиев бил заведен при петричката врачка от свой авер, след като дълго време отказвал да стигне до пророчицата и не вярвал нито на нея, нито на хора като нея. Ванга веднага му казала, че го вижда как не й вярва, но нея това изобщо не я интересува. „Оти ме псуваш ти, бе? Без да ме познаваш!“, сразяла го Ванга в края на 1995 г., когато се провежда срещата им.

Без дори да я е попитал, Ванга предрича на Георги Илиев слава и много пари, придружени с почести и власт. Но един ден щял да падне, покосен от ръката на близък човек. Казала му думи като: „Той ще е твой човек. Той ще те убие с изстрел“. Георги Илиев пребледнял и станал да си ходи. Ванга го изпратила натъжена и отказала да приема повече хора този ден.

Главния си тръгнал мълчалив и навъсен. Мълчал по пътя до София и няколко дни след предсказанието почти не отронвал дума. После сякаш забравил за него. Пророчицата починала през 1996 г., докато империята на братя Илиеви се разраствала и всички предупреждения и пророчества сякаш потънали вдън земя и били забравени.

