TravelLove – нова седмица, нови приключения!

Ето какво предстои:
Приключения и лични истории
• „Приключението Шаолин“ – разказ от първо лице на Мартин Гергов
• „Тайните на Сингапур“ през погледа на актрисата и ТВ водеща Петя Богданова
• Манила отвъд волейболните страсти
• Как пътуването лекува есенната депресия
Вкусове и култури
• Канарска кухня – какво да опиташ
• Берген – градът, който живее в дъжд
• 5 дестинации, които да посетиш извън сезона
• Защо „евтините“ самолетни билети с много прекачвания често излизат по-скъпи
Големите въпроси и далечните хоризонти
• Опасностите от това да повериш пътуването си на AI
• Защо поклонниците по „Камино“ избират северния маршрут
• Най-незабравимите пътувания с влак в света
• Къмпингуване на най-големия леден остров на Земята
Природа и практични съвети
• Най-сладката, но опасна фауна – кои животни очароват, но крият рискове и са опасни
• Какво да носим за уикенд в Европа
• Как да съберем много багаж в една раница
• Гардеробът на пътешественика – стил и удобство по пътя
В TravelLove вярваме, че всяко пътуване е нова страница от личната ти история.
