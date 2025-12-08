Прокуратурата се сети за фалшивата диплома на Гонзо след 15 години

Дипломата за средно образование на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо най-сетне е влязла в обектива на Софийската районна прокуратура, където вече имало образувано досъдебно производство. Магистратите ще проверят редовна ли е тапията след подаден сигнал от спортния мениджър Георги Градев. За съмнителните дипломи на Гонзо имало подадени над 30 подобни сигнала за период от почти 15 години, но досега ги замитали под килима.

Сагата с дипломите за средно и висше образование на Гонзо се точи цяло десетилетие и половина. В прокуратурата са постъпвали повече от 30 сигнала, които били потулвани, най-вероятно по заповед отгоре, твърди запознат. Пикът бил преди конгреса на БФС на 15 март 2024 г., когато Гонзо беше избран за президент на централата с 235 на 181 гласа срещу Димитър Бербатов. А първият сигнал датирал още от 2011 г., когато Гонзо беше назначен за треньор на „Левски“.

Защо чак сега прокуратурата, се размърда да проверява фалшиви ли са тапиите на Гонзо? Новината наля вода в мелницата на слуховете, че шефът на БФС е сгазил лука пред влиятелни фигури във футбола ни, сред които и босът на „Лудогорец“ Кирил Домусчиев. И сега щели да го държат на каишка. Ако слуша, разследването може и да бъде качено на трупчета. Ако не - на футболния началник му се пише лошо.

Какво всъщност се знае за завършеното от Георги Иванов образование? Абсолютно сигурно е, че Гонзо в изкретал до основно осми клас в спортната паралелка на „Локомотив“ (Пд) в пловдизското училище „Георги Бенковски". Негови приятели си спомнят, че след това пробвал да учи за кранист в СПТУ „Христо Гюлеметов", недалеч от ромската Шекер махала само че се отказал рано-рано. Впрочем от същото училище навремето изпъдили Христо Стоичков, само че за гаменски прояви.

Ще види ли бял свят голата истина за дипломите на осмокласника?

Според дипломата, която шефът на БФС размахва наляво и надясно, Гонзо е завършил средното си образование не в Пловдив, а в София – в 22-ро средно езиково училище „Г. С. Раковски" през 1994 г. Той уж се явявал като частен ученик в елитната гимназия в периода от 1992 до 1994 г. Нищо че точно в този период Гонзо играе в мъжкия състав на „Локомотив” (Пд) чак до 1997 г., когато отива в „Левски". Как така тогава е учил в София, и то като частен ученик? Негови съотборници от онова време твърдят, че всички са били трайно ангажирани в тренировки и мачове. Футболните срещи се провеждали в събота и неделя, когато обикновено се явяват за уроци частните ученици.

Самият Георги Иванов също е признавал, и то пред огромна аудитория, че е учил само до осми клас. На 28 ноември 2001 г. Гонзо гостува във вечерно шоу на Слави Трифонов по Би Ти Ви, където разказва, че няма диплома дори за средно образование, тъй като за него футболът е основен приоритет в живота. Въпросното участие на Гонзо при Дъпгия е приложено като доказателство от Георги Градев в сигнала му за фалшивите дипломи на президента на БФС.

Дългогодишен учител, от софийското 22-ро училище, пожелал името му да не бъде оповестявано, разкрива, че менте дипломата на Гонзо за средно образование е издействана през 2005 г. Трябвало да послужи на Гонзо за получаването на треньорска диплома от НСА. „Фалшивата диплома на Георги Иванов беше издадена с помощта на Мариела Папазова - сестрата на баскетболния треньор Тити Папазов. Тя впоследствие се издигна до директор на Класическата гимназия в София, макар да беше забъркана и в други случаи с издаване на менте документи за завършено средно образование в 22-ро училище, а и в други училища в столицата. В случая с Гонзо той умишлено беше вписан като частен, а не като редовен ученик, за да може при последваща евентуална проверка да не лъсне измамата в учителските дневници и досиетата на учениците. Но дори за частните ученици се пази документация, каквато при Гонзо просто липсва. Това лесно може да бъде установено от Софийската районна прокуратура при разпит на преподавателите, които уж са му поставяли оценки. Доколкото зная, подписите на двама мои колеги са фалшифицирани“, разказва бившият преподавател, който днес вече е пенсионер.

Благодарение на дипломата за средно образование от 22-ро училище Гонзо се сдобива и с друга съмнителна тапия, само че за висше образование - диплома №049557, серия ТУГ-2006, издадена от Техническия университет в Габрово през 2006 година. Справка в архива на университета показва, че Георги Александров Иванов е записан като студент в града на хумора през учебната 2000/2001 г. и се дипломира на 7 юли 2006 г. по специалност „Публична администрация“ към Стопанския факултет на висшето учебно заведение.

Но в този период Гонзо дори не е бил в България. През лятото на 2002 г. футболистът е продаден от „Левски“ на френския „Рен“, а впоследствие до 2006 г. играе за турските отбори „Самсунспор“ и „Газиантеп“. И едва ли е отскачал до Габрово, за да взима изпитите си, пък макар и задочно.

„В Техническия университет в Габрово възможността да следваш задочно онлайн се появи едва през 2015 г., тоест цели 9 години след като Гонзо уж се е дипломирал като висшист. Дипломата му в Габрово пак беше издействана по футболна линия, беше уредена от Иван Вуцов“, разкрива обстоятелствата, при които Георги Иванов се е дипломирал като висшист, запознат от спортните среди. Според думите му Гонзо не платил нито стотинка, а просто подарил спортни екипи на декана на факултета доц. Николова и ректора Илия Немигенчев, чиито подписи стоят под дипломата на Георги Иванов от Техническия университет в Габрово.

Чл. 316 от Наказателния кодекс на България предвижда наказание за „подправяне на официален документ“ с лишаване от свобода до 5 години. „Да не се окаже обаче, че документацията на 22-ро училище в София от далечната 1994 г. вече не съхранява или пък е изгубена при дигитализацията. Подобна измама е възможна и при проверката на архива на Техническия университет в Габрово“, скептични са познавачите на порядките в родната съдебна система.

Лицето, което е ползвало фалшивата диплома, може да бъде подложено и на допълнителни санкции, като например уволнение от работа, ако дипломата е била използвана за получаване на длъжност.

Източник: Уикенд