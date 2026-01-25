Техномаркет #RunForTech: Симон Борисов спечели техника за 5 000 евро в най-големия магазин на веригата

Техномаркет превърна най-големия си магазин в България, разположен на бул. Цариградско шосе 92, в сцена на скорост, адреналин и много технологии по време на събитието #RunForTech – най-бързото технологично предизвикателство за пазаруване в страната.

Големият победител в надпреварата е Симон Борисов, който успя да събере уреди на стойност 5 000 евро само за 60 секунди. С впечатляваща скорост и отлична стратегия той грабна желаната техника пред погледите и аплодисментите на зрителите.

На второ място се класира Михаил Петров, който получи утешителна награда – прахосмукачка Shark, а третото място зае Стоян Миламов, който си тръгна с еърфраер Ninja.

Участниците бяха избрани чрез предварителна томбола и се състезаваха пред многобройна публика, превръщайки пазаруването в истинско спортно преживяване. За 60 секунди магазинът се изпълни с емоции, аплодисменти и много усмивки.

С инициативата #RunForTech Техномаркет продължава да създава нов тип преживяване за своите клиенти, като съчетава технологии, забавление и директна емоционална връзка с публиката.

Източник: informiran.net