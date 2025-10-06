РАЗВРАТ! Г€й драми тресат “Промяната”. Асен Василев и Васил Терзиев в бой за млад левент Поредната жена на кмета го зарязала щом разбрала, че си го слага с чиновник от общината https://crimes.bg/uncategorized/razvrat-geury-drami-tresat-promyanata-asen-vasilev-i-vasil-terziev-v-boy-za-mlad-levent-3/174345 Crimes.bg

Тежки г€й драми тресат “Продължаваме промяната” след конгреса, който избра Асен Василев за едноличен лидер. Въпреки че се отърва от влиянието на Кирил Петков и Лена Бориславова, сега партийният шеф с пеньоара влязъл в нова кална битка, този път срещу Васил Терзиев.

Макар двамата да са постигнали пълно единомислие по въпроса с кражбите и личното си облагодетелстване от държавната и общинска хазна, ябълка на раздора станала лявата им резба, шушукат враговете с партиен билет.

Ако за ориентацията на Асен Василев няма никакви дискусии, Васил Терзиев все още правел отчаяни опити да се представи за хетеросексуален прагматик. След като законната му съпруга го заряза насред предизборната кампания през есента на 2023 г. заради разкритията как троши хилядарки по мускулест и надарен левент, кметът подхвана връзка със своя симпатизантка от общината и дори пусна контролирано няколко статии в близки до него медии да промотира уж любовната афера.

Най-циничното в тази история е, че съпартийката искрено повярвала в намеренията му. Доста по-младата госпожица дълго време пърхала от щастие, че лично столичният градоначалник й обърнал внимание, заживявайки под един покрив с нея. Момичето преглъщало безропотно факта, че интимността била повече от оскъдна и отдавало тишината в кметската спалня на тежките отговорности и големия стрес.

За неин ужас, грозната истина я ударила през лицето точно на работното й място. Един ден влязла без предупреждение в кабинета на възлюбения си и там заварила Терзиев да целува с език чиновник от ключова дирекция. Шокът й бил толкова силен, че клетницата изхвърчала като тапа от стаята, а виковете й отеквали по коридорите на “Московска” 33.

Онова, което дълго време оставало тайна за фиктивната кметска годеница, било достояние на половината общинска администрация, т.к мъжката тръпка на Васил Терзиев всячески парадирал с близостта си до него. Колегите му също били крайно изненадани от спускането с парашут на толкова отговорен пост, а кръшното въртене на дупето, съчетано с претенциозно чупене на китки от страна на служителя не оставало и сянка на съмнение какво го свързва с Васко Ухото.

Хомоаферата в общината обаче не задоволявала изцяло противните мераци на столичния градоначалник, злословят в гей средите. Известен с афинитета си да бъде мъчен, унижаван и изнасилван от мъжките си любовници, Терзиев се ориентирал към прочут с грубостта си полов атлет, обслужващ вип педалите на София.

Точно там наследникът на ДС влязъл в пряк сблъсък с Асен Василев, т.к надареното жиголо било сред фаворитите на “Пеньоара”. Ако вярваме на вътрешната опозиция в “Промяната”, двете високопоставени обратни резби си разменили толкова гнусни обиди, все едно не са политици, а мангасарки от Женския пазар. Панаирът бил впечатляващ, а последиците за Терзиев - ужасяващи.

Шефът на “Промяната” издал забрана депутати и партийни фигури да оказват каквато и да било подкрепа на столичния кмет, ето защо по сагата с боклука на София единствените, които все още се застъпват за Ухото са неколцина коалиционни партньори от “Демократична България”. Дори общинските съветници от ПП получили заповед да си правят пас, оставяйки градоначалника да се пържи в собствен сос.

“Докъде стигнахме. Държавата и столицата да падат жертва на две меки китки. Те не могат да се разберат кой кого да оправи, а ние чакаме да ни оправят живота”, не крият възмущението си софиянци, потресени от ставащото при “добрите сили”.

Източник: crimesbg.com