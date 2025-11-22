Невероятната съдба на Алена

„Живейте без омраза и завист, защото те изпепеляват и най-силните чувства. Завистта е най-пагубното чувство. Трябва да се стремите да се преборите с него“. Това е едно от основните житейски правила, които Алена завещава на всичките си приятели и многобройни почитатели на кармичните й послания, уроци за живота, книги и статии в популярното й списание „Кармичният кръг“.

В ранното утро на 16 ноември душата на Светлана Тилкова избра да се пресели в по-добрия свят на ангелите. Два дни по-късно десетки приятели на популярната звездобройка я изпратиха във вечния й път в църквата „Света София", където преди години е кръстена в християнската вяра.

Алена се влошила преди няколко месеца, като финалната капка била свиреп КОВИД-19, с който се заразила на светско събитие. Уж се оправила, но здравето й се разклатило. До последно близките й се надявали, че може да стане чудо, защото тя самата вярвала в чудеса.

„Няма неизпълними желания, стават чудеса. Просто вярвайте в това! Единият от уроците, който ми дадоха отгоре, е че не бива да се противопоставям на това, което са ми заложили, и съм длъжна да се съобразявам с него, за да управлявам съдбата си. Да бъда самата себе си и да не изневерявам никога на принципите си даже и ако за награда ще страдам, ще бъда обиждана, унижавана или неглижирана.

Вторият урок е, че не бива насила да се опитвам да променям хората. Третият и най-важен урок е свързан с мотото на една от книгите на Айзък Азимов. Той твърди, че „и самите богове не могат да се справят с глупостта на хората“, разказваше приживе вездесъщата астроложка.

Повелителката на планетите била категорична, че съдбата я е срещала с мъжа й Андрей в цели 16 прераждания, разбира се, невинаги били съпрузи, но емоциите, които изпитвали, си заслужавали. Двамата нямали лоша карма за чистене и в сегашното им 17-о поред живеене на Земята. Просто продължавали да трупат положителна карма и да живеят щастливо - нещо, което го можел всеки. Рецептата била проста: „Живей без омраза и завист, защото те изпепеляват и най-силните чувства.

Водени от нея с Андрей били изключително искрени един пред друг. Никога не си позволявали да говорят по адрес на когото и да било. Съсредоточили се върху семейното щастие и сина им Мартин, защото искали да се радват на здраве и благоденствие.

Двамата се срещат преди цели 47 години. Първият път, когато се виждат, е през 1978г.по време на почивка между университетските лекции. Андрей бил току-що уволнен от казармата първокурсник. Алена била преподавател по Международни икономически отношения в Минно-геоложкия университет.

В пауза между лекциите отишла до близкото кафене, за да си купи сандвич и ободрителна напитка.

На опашката бил и студентът Андрей. Светлана го попитала нещо от рода на: „Може ли да ми купите кафе, колега?“. И колегата купил

След няколко часа Андрей вече знаел какви курсове води Алена, кога свършва работа и т.н. Любовта им пламнала от пръв поглед. Разпознали се от миналите животи и привличането им станало на мига.

С днешна дата малцина знаят, че прочутата Светлана Тилкова има икономическо образование, плюс второ висше – журналистика. Съпругът й Андрей Тилков е минен инженер и научен работник втора степен, Но е партньор на астроложката не само в семейството, но и в бизнеса й.

Двойката върви навсякъде заедно - където е Светлана, там е и Андрей; където е Андрей, там е и Светлана. Приказната им любов обаче се сгромолясва, макар че двамата са определили ден и час за сватба. По-късно те казват в интервюта, че сгромолясването станало с магия. Зли роднини на Тилков решили, че Светлана изобщо не е подходяща за тяхната фамилия, не само защото била с 5 години по-голяма от него, но и понеже произхождала от интелектуално, докторско семейство. Това го научили години по-късно. Така сватбата пропаднала. Но съдбата, или по-скоро звездите, били решили друго.

След като изкарали по един кратък брак с други хора, се срещнали отново на трамвайна спирка на ул. Граф Игнатиев" в София. Втурнали се един към друг, плакали дълго и се прегръщали. Тогава решили, че са един за друг и че вече няма да позволят никой да ги раздели. Двамата до последно се наричат един другиго с „любима“ и „любими“.

Светлана споделя, че дори не си била помисляла за такава жестока раздяла, каквато били преживели. „Да живеем в един град с любимия човек, но сякаш със стена помежду ни. И двамата изстрадахме раздялата, но не се забравихме дори и по време на краткотрайните ни бракове. Разбрах, че животът ми без него е празнота. Когато се срещнахме отново, вече и двамата разведени, сякаш не беше минало време и се върнахме в деня, в който насила ни разделиха. Той е моят идеал, любящ и отговорен съпруг. Има безкрайно много моменти в живота ни, в които съм се убеждавала в любовта му. Един от тях е свързан с моето рязко напълняване. След смъртта на баща ми от стрес наддадох с повече от 40 кг. и задържах това тегло цели 7 години. Друг мъж можеше да се обърне и към извънбрачни връзки, но той не ме предаде. Напротив, стана още по-мил и грижовен. Каза ми, че ме обича във всяко тяло, което обитавам“, връщала е лентата на спомените пред медиите Светлана.

Двамата сключват брак през 1980 г. Две години по-късно семейството преживява огромна драма. Светлана тъкмо е разучила картите Таро и решила да тегли карта за бебето в корема й. Изтръпнала – паднала се картата на смъртта. Веднага споделила с баща си, който бил хирург и дори я оперирал от апендицит. Двамата дълго мислили кой от рода ще вземе онази с косата. Дори не им хрумвало, че това ще бъде новороденото бебе.

„Беше момче. Кръстихме го Теодор, на баща ми. Три дни всичко вървеше нормално, но на четвъртия не ми донесоха бебето. Била се появила вътрешноболнична инфекция заради замърсена игла, с която е направена първата ваксина на бебетата. На шестия ден, когато тръгнаха да ме изписват, чух една сестра да казва: „Това е! Свърши се! Бебето ти го няма”.

После ми казаха, че съм припаднала и 30 минути съм лежала в несвяст. Така и не разбрах какво се е случило с моето момче

Смъртен, акт никога не получихме. Били починали общо 13 бебета. И моят Теодор също...

В началото на 90-те години, когато беше купонната система, ни даваха талони за него. После, след години, той получи повиквателна за казармата. У нас дойде военна полиция, бяха убедени, че той е дезертьор, а ние го крием. Малко след това ЕГН-то му бе заличено и спряха да ни тормозят с непрекъснатите повиквателни. Но аз знам, че той е жив.

Впоследствие разбрах, че голяма част от тези деца са изнесени и продадени в чужбина. Моят Теодор също. Попаднал е на семейство в Германия, където е осиновен. На тях им казали, че майката е умряла при раждането. Помня, че бебето имаше като моята трапчинка под лявото око. бях сигурна, че един ден ще го разпозная по нея“, разкрива фрагменти от душата си изстрадалата майка, която след десетилетия наистина намира сина си в Германия, в семейство на изключително стойностни хора. По тази причина тя решава да не разкрива на момчето, че е родната му майка – не желае да го травмира.

Да си стъпи на краката й помага Ванга. Алена отишла в Петрич да я търси за съвет и консултации.

Ванга клатила глава и не пожелала да говори за мъртвото дете – не била сигурна явно, че не е живо. След това я изпратила с думите: „След две години ке кръщаваме". Тилкова не можела да повярва, но пророчеството се сбъднало. На 4 октомври 1984 г. се появил синът им Мартин. Двамата с Андрей били изключително щастливи и признателни на съдбата.

Астроложката винаги е твърдяла, че дарбата й да вижда в света на невидимото понякога я натъжава, защото разбира за неща, които не е трябвало да знае. За съжаление, прозряла още като дете, че я влекат всякакъв вид мистерии. Поради тази причина минавала за странно момиченце, което е любвеобилно, но предпочита да живее в собствени светове. Едва когато навършва 13 години, се примирява с дарбата си.

Светлана Тилкова е родена на 26 януари 1955 г. Завършила е Немската гимназия в един клас с бившия премиер Филип Димитров от редиците на СДС. След това завършва Висшия икономически институт „Карл Маркс".

През 1977 г., когато е едва на 22 години, започва да се вълнува от астрология. Неин духовен консултант става много възрастен мъж от Япония. В периода 1977 - 1993 г. посещава многократно Тибет, където изучава медитация и левитация.

Зад гърба си има над 90 книги като „Настоящето е само ден”, „Уроци по карма", „Буквар на душата” и много други.

Огромна популярност придобива, след като започва да прави ежедневно хороскопи в ефира на Би Ти Ви. Тя е от първия ден на телевизията, през юни 2000 г. Работи неизменно с Би Ти Ви четвърт век – до смъртта си. Направила е милион хороскопи на знайни и незнайни личности, както и на по-първите мъже в държавата. Член е на Американския астрологичен съюз, на Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

