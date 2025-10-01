Кръстникът на поп фолка Goti се завърна с новия си хит „Бягай“

Goti с нов хит – „Бягай“ Поп фолк изпълнителят Goti изненада феновете си с премиерата на най-новата си песен, озаглавена „Бягай“. Парчето вече е достъпно в дигиталните платформи и бързо започна да печели популярност сред почитателите на жанра. С енергично звучене, модерна продукция и запомнящ се текст, „Бягай“ се очертава като едно от най-силните предложения на изпълнителя за тази година.

Goti споделя, че песента носи силно послание за решителност и свободен дух, а видеоклипът към нея е заснет В едно от култовите Заведения Cavalli със специално внимание към детайлите, за да подчертае емоцията на композицията. Изпълнителят е част от семейството на „Пайнер Мюзик“, а публиката често го нарича „кръстника на поп фолка“ благодарение на предишния му хит, където той е в ролята на Гангстер от 60- 70 те години на миналия век и заради атрактивно присъствие на сцената. Феновете вече коментират, че „Бягай“ има потенциала да се превърне в хит по клубовете и радиоефира, а Goti обещава още изненади до края на годината