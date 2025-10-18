Г-жа Министершата пое късните новини на Нова

Г-жа Министершата вече води късните новини на Нова телевизия. Две седмици след като бе съобщено, че съпругата на външния министър Георг Георгиев става водеща в медията, от телевизията потвърдиха новината официално. Виолета Манчева е новото лице на новините там. Тя ще се сменя в късните емисии с колежката си Мина Илиева, която също има медийно известна половинка – продуцентът и водещ в спортната редакция на Би Ти Ви Илия Илиев.

Макар да е омъжена за министър, Виолета Манчева не може да мине за „парашутистка“ в телевизията. Красивата дама е минала през всички стъпала в професията си, докато стане водеща на централните новини в „България он ер“, а сега – вече водеща на късните новини в по-голямата Нова телевизия.

Виолета Манчева със съпруга си Георг Георгиев

Тя стартира пред камерите като момиче от прогнозата за времето в „България он ер“. Със стройна фигура, красиво лице и съблазнителни извивки е идеална за „разходки“ пред картата на България и съобщаване на хората, дали да си вземат чадъри, когато излизат от домовете си, или да се подготвят със слънцезащитни мазила. Това обаче не е достатъчно за амбициозното момиче, което е завършило бакалавърска програма по журналистика в Софийския университет, а после става и магистър по европейска интеграция и дипломация в ЕС.

През 2020 г., в разгара на пандемията, тя става водеща на новините, но в същото време не спира и да репортерства в „България он ер“. Колегите й се впечатляват от нейното спокойствие по време на работа, което се среща рядко в тази професия.

„И като репортер на терен, и като водещ в студио винаги си повтарям първото изречение по няколко пъти и репетирам. Важно е да не се прави грешка още в началото, да започнеш уверено и точно, за да си спокоен и съсредоточен впоследствие“, споделя Виолета. Това се смята за едно от най-ценните й качества като журналист. А самата професия Виолета избира още когато е в 5-и клас. Тогава започва да прави училищен вестник.

„Пишех разни новини, гатанки и игри, принтирах по няколко бройки и после ги раздавахме в училище. Впоследствие избрах и специалност „Журналистика“ за висшето ми образование и нещата съвсем си дойдоха на място“, разказва водещата.

Това, с което прави най-силно впечатление, обаче все още е личният й живот. Не всяка водеща може да се похвали, че е омъжена за министър. С Георги Георгиев вдигат сватба преди 3 години. Тогава той все още не е член на кабинета, а депутат и шеф на младежката организация на ГЕРБ. Самият Бойко Борисов го подканва да узакони връзката с половинката си, с която са заедно 4 години преди сватбата. „Знаеш, че не понасям беззаконие!“, били думите на Борисов, с които кара влюбените да се оженят. Той им става кум. Подписването е в Банкя през август 2022 г., а църковният брак е сключен през септември същата година в Троянския манастир.

В началото на 2023-а Виолета участва в хитовото кулинарно риалити шоу на Нова тв „Черешката на тортата“. Тя води гостите си в Рибарица, където твърди, че е вторият й дом, защото е тихо и спокойно. Тя много цени тишината, благодарение на непрестанния шум и динамика в работата й. В предаването Виолета описва себе си в три думи: добра, наивна, перфекционист. Представя се много добре с ножа и черпака, зрителите я харесват, а сътрапезниците й са доволни от храната, която им сервира. Макар да е министерша и лице от екрана, тя не очаква хората да я познават и се представя пред камерите с името и професията си, отбелязвайки, че не иска зрителите да се чудят коя е. Това също прави впечатление, изграждайки й образ не само на красиво и работещо, но и на здраво стъпило на земята момиче.

С министър Георг Георгиев имат момиченце – Мариана. „Дъщеря ни е кръстена на моята майка Мариана. Със съпруга ми държим на традициите и смятаме, че предаването на имена през поколение е нещо специално, носещо магията на времето и силата на рода. Обичаме и уважаваме родителите си и това е най-малкото, което заслужават като подарък от нас“, споделя Виолета малко след като се връща на работа от отпуск по майчинство в началото на тази година.

Манчева се сбогува с досегашното си работно място с емоционални думи. „8 години – начало, посока, път и смисъл. „България он ер“, благодаря за възможностите, уроците и най-важното – истинските приятели!“, написа тя в социалните мрежи. Въпреки високата позиция на съпруга си в Нова телевизия Виолета започва работа не като звезда от централната емисия или в някое хитово предаване, а в късните новини. Успоредно с това ще се изявява и като репортер. Явно е решила с труд и усилия да докаже, че е достойна за мястото си на екрана, а не е спусната с връзки.

Източник: Уикенд