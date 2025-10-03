Фалшива фейсбук страница на Техномаркет мами хората онлайн! БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!

Нагла измама, целяща да подведе милионите потребители на Техномаркет е плъзнала в социалните мрежи. Бдителни потребители предупредиха, че във фейсбук се е появила фалшива страница, лъжеща хората, че това е профил на търговската верига. При отварянето й, в браузъра се изписва линк към novaseed.shop и там клиентите биват приканени да си купят техника. Снимките са откраднати от официалните канали на Техномаркет, което прави заблудата още по-опасна!

Специално за милионите български граждани, които ежедневно пазаруват в обичаната от тях верига за черна и бяла техника, от Техномаркет заявиха, че единствените им официални канали в социалните мрежи са следните: