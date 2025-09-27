Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години! https://crimes.bg/uncategorized/ekstaz-balgariya-e-na-svetoven-final-vav-voleybola-sled-55-godini-3/173471 Crimes.bg

България ще играе на финала на световното първенство по волейбол - невероятно, лудо и еуфорично! Нашите биха с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в полуфинала, за да стигнат до мача за златото в неделя.

На пътя им остава само едно препятствие - Полша или Италия, които по-късно днес се срещат във втория полуфинал. Ясно е кога е финалът в неделя - от 13:30 часа, не се знае само съперникът ни.

Преди 55 години на първенството в София губим драматично финала с 2:3 гейма от ГДР, като това остава и единственият ни гастрол в мача за златото на планетата при мъжете. Имаме и 4 бронзови медала.

Но това, което се случва във Филипините в тези три седмици, е удивително. Най-младият отбор на турнира със средна възраст малко над 23 години, е на финал. България, водена от италианския треньор Джанлоренцо Бленджини, не показа нито липса на зрялост, да не говорим за отсъствие на класа.

Снимка: AP/БТА

Отборът ни отново бе безкомпромисен днес срещу коравите чехи, които победиха в групата Бразилия, за да стигнат до този етап.

Нашите махнаха от пътя си Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0) в групата. На осминафинал елиминирахме Португалия (3:0), за да обърнат от 0:2 до 3:2 епичния четвъртфинал срещу САЩ. А днес дойде и победата над Чехия.

В първия гейм нещата вървяха точка за точка и ясно се видя, че чехите ще са всеотдайни в защита. Съперникът не оставяше нито една лесна топка да падне в полето, преследваха всичко и се държаха в мача.

Но при 15:14 за тях дойде силна серия на Аспарух Аспарухов и на Илия Петков от начални удари, за да дръпнем в точките. При 23:20 две отлични отигравания на разпределителя ни Симеон Николов отвориха атаката към Аспарухов и Алекс Грозданов, за да затворим гейма - 25:20.

Снимка: AP/БТА

Втората част започна добре - 4:1 за българите, но последваха серия грешки от начален удар, а и добри атаки на чехите. Дръпнаха със 7:10, а ние успяхме само да свалим до две пасива си в края на гейма. Но той отиде за Чехия с 23:25, най-вече с отличните изяви на Вашина.

Алекс Николов обаче тепърва влизаше в най-силните си минути, въпреки че вече бе нанизал 19 точки до този момент в актива си.

В третия гейм отново битката бе точка за точка до 14:14, когато България взе нещата в ръцете си. С три точки аванс при 22:19 нямаше съмнение вече кой ще спечели гейма, показахме стабилност и не направихме грешки за 25:21.

При 2-1 в геймовете започнахме спокойно следващия, а чехите изглеждаха решени да хвърлят всичко, за да стигнат до тайбрек. Но нито в един момент разликата не мина две точки за тях, а след 13:13 вървяхме точка за точка.

Симеон Николов показа страхотни неща, а брат му Алекс просто не можеше да бъде спрян в атака. Звездата на цялото първенство бе с актив от 28 точки още в средата на четвъртия гейм, включително три аса. Също впечатляващ бе Грозданов, който завърши успешно 7 от първите си 8 опита в атака.

Снимка: FIVB

При 18:16 поведохме за първи път с две точки и оттам връщане назад за чехите нямаше. Затворихме мача и останалото бе радост на младите ни момчета на игрището. Имаше и сълзи, разбира се. Постижението е уникално!

Както вероятно и еуфория в цяла България, защото след 55 години имаме отбор, който ще играе за световното злато във волейбола.

Феноменално постижение на нашите, които ще научат съперника си на финала днес следобед, когато Италия и Полша ще се срещнат във втория полуфинал.

Снимка: AP/БТА

Източник: dir.bg