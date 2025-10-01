Ексклузивно! Депутатите посрещнаха на крака световните вицешампиони, волейболистите подариха топка на Киселова! (ВИДЕО) https://crimes.bg/uncategorized/ekskluzivno-deputatite-posreshtnaha-na-kraka-svetovnite-viceshampioni-voleybolistite-podariha-topka-na-kiselova-video/173858 Crimes.bg

Световните вицешампиони, волейболистите от националния отбор на България, бяха посрещнати в Народното събрание.

На червен килим и с дълги аплодисменти, както заслужават истинските шампиони, депутатите посрещнаха волейболния ни отбор в пленарната зала.

"За нас те са шампиони и догодина златото да е в София", пожела им председателят на НС Наталия Киселова.

Във фоайето на парламента празникът продължи и всеки от депутатите се снима с момчетата.

"Видяхме вашите работни места и момчетата казаха, че нашите ни харесват повече", каза президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Златните момчета имаха и подарък за председателя на парламента.

"Топка с надписите на всички шампиони", отбеляза капитанът на националния отбор по волейбол Александър Грозданов.

Как бяха посрещнати златните ни момчета, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu