ДОБРА СРЕЩА! Изловиха Черепа и Бобоков на “мазно кафе” в центъра Двамата си хортували за протестите в ReClub на метри от дома на Божков https://crimes.bg/uncategorized/dobra-sreshta-izloviha-cherepa-i-bobokov-na-mazno-kafe-v-centara-3/179116 Crimes.bg

Сладка раздумка на кафе си организираха старите авери Васил Божков и Пламен Бобоков. Докато в парламента вреше и кипеше от политически страсти, двамата олигарси избраха дискретността на тузарския ReClub край столичната ул. “Московска”, който е в близост до Народното събрание и само на няколко крачки от жилището на Черепа.

Очевидци с добър слух се заклеха, че основната тема на разговорите им били отминалите протести и най-вече последвалият метеж, предвождан от Иво Мирчев, в следствие на който центърът на София бе помлян от нашмъркани мутри. Двамата обсъждали вариант как новият хепънинг, замислен от ППДБ за другата седмица да бъде още по-кървав и зловещ, така че правителството да се принуди да подаде оставка. “Без бой тая работа няма да стане”, “Нашите са в готовност” били част от откъслечните реплики, стигнали до ушите на останалите посетители. Чувало се и името на Радев.

Както за цяла България стана ясно, истинските организатори и спонсори на масовото сборище са не политическите марионетки от “добрите сили”, а именно престъпни босове като Васил Божков, братя Бобокови, без да пропускаме Гриша Ганчев, който беше изпратил рота борци за по-голям “съпорт” на Иво Мирчев. Последният бе засечен дружески да си хортува с личния гавазин на микренския баровец - бореца Стивън Христов, минути преди паветата и огнените факли да полетят в центъра на София. Синът на Атанас Бобоков пък бе арестуван в агитките на биячите край паметника на Васил Левски.

“Вече дори не се крият. Сядат заедно в центъра на София нагло и арогантно, за да покажат на всички кой командва в града и на кого козируват шарлатаните от ППДБ. Едно време се криеха по яхти и там си разменяха мъжки прегръдки. Сега държат всички да са наясно какви ги вършат на гърба на народа”, не скриха възмущението си присъствалите на срамната сгледа в ReClub.

Източник: crimesbg.com