Зеленски постави ултиматум на Тръмп за прекратяване на ударите по руските рафинерии https://crimes.bg/po-sveta/zelenski-postavi-ultimatum-na-tramp-za-prekratyavane-na-udarite-po-ruskite-rafinerii/205019 Crimes.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, както изисква президентът на САЩ Доналд Тръмп, но само за периода, през който САЩ ще ѝ осигурят ракети за системите Patriot.

В интервю за Fox News Зеленски съобщи, че е провел "няколко различни“ разговори по този въпрос с президента на САЩ и неговите съветници.

"Заявихме: не можем да не отвърнем, когато Русия атакува нашата енергийна инфраструктура, когато убива нашите хора, нанася удари по обекти на електроенергетиката, газовия сектор, нефтопреработвателните заводи – по всичко“, посочва Зеленски.

Президентът на Украйна подчертава: "Украйна е готова да прекрати атаките, ако Русия също спре ударите по украинската енергийна система".

"Има и друг вариант: дайте ни ракети за Patriot. Ние ще намерим средства – това не е просто молба за помощ... Готови сме да платим за тях“, посочва той.

При това Зеленски подчертава, че Украйна ще прекрати атаките за периода, през който ѝ бъдат предоставени ракетите.

"Ако искате да не атакуваме руските нефтопреработвателни заводи един месец, дайте ни Patriot за един месец“, отбелязва той.

Украйна се въздържаше от удари по руските нефтопреработвателни заводи в продължение на две седмици по молба на администрацията на президента на САЩ, но Русия не прекрати атаките срещу гражданската инфраструктура.

В петък Въоръжените сили на Украйна възобновиха ударите и за три дни поразиха три нефтопреработвателни завода, като извадиха от строя около 10% от нефтопреработвателните мощности на Русия.

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